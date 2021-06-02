AMD宣布RDNA 2顯示架構 將應用在三星Exynos處理器與Tesla車款
在此次Computex 2021期間，AMD執行長蘇姿丰博士表示，將以RDNA 2顯示架構與三星新款Exynos處理器合作，同時也說明將RDNA 2顯示架構帶到Tesla車載系統使用的嵌入式APU設計。
AMD在2019年6月宣布與三星合作，預計將Radeon繪圖晶片技術導入智慧型手機應用，而三星在後續說明也表示此項合作至少長達兩年，並且在今年初宣布會在下一款Exynos處理器正式加入與AMD合作的GPU設計。
而在此次Computex 2021主題演講中，蘇姿丰博士宣布將以RDNA 2顯示架構與三星合作，同時也會加入即時光影追跡效果與可變速率著色 (VRS)技術，讓處理器能反應更真實的顯示效果。
除了與三星合作，AMD此次更宣布與Tesla合作，將把具備RDNA 2顯示架構的嵌入式APU應用在Tesla旗下Model S、Model X車款，藉此提升車載系統顯示效能，甚至標榜能藉由10TFLOPS算力表現運作3A等級遊戲作品。
藉由與三星、Tesla合作，更意味AMD接下來將持續擴展更多元的Radeon顯示架構應用市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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