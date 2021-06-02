LG退出手機市場…原越南產線6月起改生產家電產品
LG於今年4月確定退出手機市場競爭後，原本位於越南的手機產線也將從6月起轉為生產LG旗下家電產品。
目前LG位於越南海防市 (Hai Phong City)的產線，從6月開始將使產線資源轉向用於生產家電產品，正式結束過去以來製作手機產品任務。由於位於海防市的工廠原本就同時生產LG電視及家電產品，因此原本負責手機產線運作的作業人員未來將繼續生產家電產品，或是等7月時重新分配到其他產線。
雖然退出手機市場，但LG依然會維持先前對消費者的承諾，將使高階旗艦機種可維持至少三年的軟體升級，意味部分機種不僅能升級至Android 12，甚至還可以更新至Android 13，同時最長可提供裝置生產日期起算4年的售後技術支援。
LG未來將把更多發展資源聚焦在旗下電視及家電產品，同時也會藉由子公司LG Innotek、LG Display生產包含相機模組及顯示面板等關鍵元件創造更大營收機會。
而LG原訂在今年推出旗下螢幕卷軸式手機LG Rollable，同時也預期推出新款LG Velvet 2 Pro，但隨著推出手機市場競爭也取消上市計畫。雖然曾傳出LG有意向內部員工銷售這些未能上市手機產品，但後續似乎因為生產製造因素影響而暫緩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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