疫情宅在家 Google、蘋果人流移動數據出爐
Google提供的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區人流趨勢報告顯示，相較去年1月，台灣大眾運輸站造訪人數下降57%，「住宅區」人流反而增加19%。蘋果數據則顯示，大眾運輸、開車、步行導航分別下滑81%、51%、40%。
全球COVID-19疫情在2019年年底爆發，根據Google說明，社區人流趨勢報告以2020年1月為基準點，以觀察全球人流的變化情況，目的在提供實施COVID-19防疫政策後的深入分析資料。
台灣在5月中旬出現本土疫情，5月15日雙北防疫升至第三級警戒，19日擴至全台，將實施到6月14日。根據Google更新至5月28日的社區人流趨勢報告，台灣「零售店和休閒設施」、「公園」造訪人數分別下降48%、46%，「工作場所」造訪人數下降26%，「雜貨店和藥局」造訪人數下降5%；「住宅區」人流反而增加19%。
報告中以圖表呈現各地理區域在不同時間的人流趨勢，並按照各種地點，例如零售店和休閒設施、雜貨店和藥局、公園、大眾運輸站、工作場所、住宅區來細分資料。
報告中的深入分析資訊來自開啟定位記錄設定（預設為關閉）的使用者，經匿名和匯總後產生。使用者開啟定位記錄後，隨時可以在Google帳戶中關閉這項設定，也可以直接從時間軸刪除定位記錄資料。
此外，蘋果公司（Apple）每天更新COVID-19移動趨勢報告，顯示從去年1月13日起的路線導航要求變化。至5月30日止，台灣的大眾運輸、開車、步行導航要求數量分別下滑81%、51%、40%。
蘋果移動趨勢報告資料的產出方式是計算所選國家或地區、次行政區和城市的「Apple地圖」導航要求數量。從使用者裝置傳送到地圖服務的資料，會與隨機、輪換的識別碼建立關聯，因此蘋果不會擁有用戶的移動路線和搜尋內容的個人資料。
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