快訊

北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

Arm持續推動對環境更友善、永續發展的全面運算佈局

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Arm將以全面性運算作為未來發展佈局
▲Arm將以全面性運算作為未來發展佈局

Arm日前宣布啟用全新Armv9架構指令集，同時也在後續推出採用Armv9架構指令集設計的Neoverse N2核心設計，以及全新Cortex-X2 CPU與Cortex-A710 CPU、Cortex-A510 CPU，在此次Computex 2021強調著眼未來發展的全面性運算佈局。

依照Arm執行長Simon Segars表示，近年來的疫情影響讓全世界面臨改變，而在後疫情時代除了構思藉由運算對應全新生活型態使用需求，同時也應該思考運算背後所帶動改變。

其中，更龐大運算規模將能藉由算力協助科學家以更有效率方式研發疫苗，配合過去持續數十年的訊息核糖核酸 (mRNA)研究基礎，藉此加快對抗新行冠狀病毒疫苗研發，同時也能藉由自動化運算佈署應用，藉此改善因為疫情影響傳統勞工運作模式，或是改善大量需要遠距工作、上課的生活模式。

而提出全新Armv9架構指令集，並且催生全新運算處理器設計，不僅可應用在小型物聯網設備、人手一隻的智慧型手機，以及個人PC運算設備，甚至可大到應用在超算領域規模，加上5G網路技術持續發展，乃至於結合未來無線網路連接應用，Arm預期將能更快實現全面運算 (Total Compute)發展目標。

▲小至物聯網設備、大至超算系統都能看見Arm架構蹤跡
▲小至物聯網設備、大至超算系統都能看見Arm架構蹤跡

此外，著重資訊及隱私安全也將成為未來運算著眼方向，在人們越來越仰賴手機，同時日後會有數以千萬計的物聯網裝置分布在日常生活中，更意味日後人們與數位運算會有更難以分開的「親密」關係，因此也讓資訊及隱私安全變得更加重要，同時也將推動更多機密運算發展模式，不僅確保用戶運算資訊安全，更確保運算設備本身安全。

另一方面，在運算效能將日益增長情況下，Arm更預期可透過本身低耗電、執行效率更高等特性，讓運算過程對於環境影響大幅降低。

▲標榜以本身設計特性對應低排碳運算需求
▲標榜以本身設計特性對應低排碳運算需求

Simon Segars以洞見未來 (RelaJet)藉由Cortex-M架構CPU打造，並且能藉由人工智慧技術將聲音放大的聽力輔助耳機，不僅以真無線耳機形式實現等同傳統助聽器使用效果，更可讓聽障者以更容易接受價格取得，甚至還能讓每年因為傳統助聽器產生的水銀電池使用量大幅減少，降低對整體環境的影響。

同時，Simon Segars強調透過更有效率的運算模式，將能大規模降低全球排碳量，目前也有越來越多業者如富士通、AWS已經開始藉由Arm架構打造伺服器，或是超算系統，不僅持續推動算力規模成長，更讓電力損耗比例降低。

Simon Segars更說明過去以來與台灣有深度連結關係，不僅在很早時候就已經在台灣設置辦公室，並且長年參與Computex展會活動，在台灣更累積許多重要合作夥伴，例如聯發科便長年使用Arm架構授權打造處理器產品，同時也確定在今年下半年推出旗下首款以Armv9架構指令集打造處理器，而包含研陽科技更透過Arm架構設計處理器打造台北市內智慧城市基礎建設，Johnson Control International更運用Arm運算技術讓台北世貿大樓整體設計更為節能、省碳，預期可節省25%電力損耗與20%比例碳排放量。

▲標榜藉由Arm架構設計應用，將使大型建築用電量降低高達40%，進而減少排碳比例
▲標榜藉由Arm架構設計應用，將使大型建築用電量降低高達40%，進而減少排碳比例

在演講過程中，Simon Segars也說明Arm與NVIDIA日後將會以合作關係推動全面運算，如同NVIDIA日前宣布推出旗下第一款針對超算打造的Arm架構CPU產品「Grace」，搭配NVIDIA過去以來以GPU加速運算技術，預期將能推動更大規模且更有效率的運算表現。

▲藉由Arm架構CPU搭配NVIDIA GPU推動更高算力表現
▲藉由Arm架構CPU搭配NVIDIA GPU推動更高算力表現

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Arm

延伸閱讀

影／Arm：聯發科年底前推出其首款Armv9架構產品

Arm：聯發科年底將推出其首款Armv9架構產品

Qualcomm預計在下半年推出 運作時脈達3.0GHz以上的Snapdragon 888+處理器

Unreal Engine 5遊戲引擎將與AMD CPU、GPU高度整合 讓開發者更容易打造擬真場景

相關新聞

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

大陸魅族旗下智慧家居產品 宣布將接入華為鴻蒙系統

大陸手機科技品牌魅族旗下智慧家居將接入華為作業系統。魅族科技官方微博28日表示，將正式接入鴻蒙系統，基於鴻蒙系統的魅族智...

台灣人進入「自主封城」？移動趨勢圖曝光 唯獨這人潮不減反增

因應新冠肺炎疫情，Google和蘋果都推出了「移動趨勢報告」，以便觀察各地區的人流移動狀況。根據最新釋出的資料可看出，在大眾運輸部分人潮急遽下降少了約80%，而唯一人潮變多的地方正好就是住宅區，明顯看出民眾減少外出心態，以及「WFH」在家工作的趨勢。

以超過6000張NVIDIA A100 GPU加速 美國能源部啟用新超級電腦「Perlmutter」

從去年11月至今年3月間投入建置、測試，並且隸屬於美國能源部國家能源研究科學計算中心的超級電腦「Perlmutter」，其中採用超過6000張NVIDIA A100 GPU進行加速，藉此成為全球最快的人工智慧推論電腦系統。

宏碁加入RE100倡議 2035年全面用綠能

宏碁集團昨（27）日宣布加入RE100倡議，承諾於2035年實現使用100％再生能源。宏碁並發表Earthion永續平台...

宏碁打造5G電競生態系 發表四大領域新產品

品牌大廠宏碁昨（27）日舉行新品發表會，一口氣釋出消費性、電競等四大領域產品，並延續教育領域優勢，推出業界首台17吋大螢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。