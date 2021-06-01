Arm持續推動對環境更友善、永續發展的全面運算佈局

Arm日前宣布啟用全新Armv9架構指令集，同時也在後續推出採用Armv9架構指令集設計的Neoverse N2核心設計，以及全新Cortex-X2 CPU與Cortex-A710 CPU、Cortex-A510 CPU，在此次Computex 2021強調著眼未來發展的全面性運算佈局。

依照Arm執行長Simon Segars表示，近年來的疫情影響讓全世界面臨改變，而在後疫情時代除了構思藉由運算對應全新生活型態使用需求，同時也應該思考運算背後所帶動改變。

其中，更龐大運算規模將能藉由算力協助科學家以更有效率方式研發疫苗，配合過去持續數十年的訊息核糖核酸 (mRNA)研究基礎，藉此加快對抗新行冠狀病毒疫苗研發，同時也能藉由自動化運算佈署應用，藉此改善因為疫情影響傳統勞工運作模式，或是改善大量需要遠距工作、上課的生活模式。

而提出全新Armv9架構指令集，並且催生全新運算處理器設計，不僅可應用在小型物聯網設備、人手一隻的智慧型手機，以及個人PC運算設備，甚至可大到應用在超算領域規模，加上5G網路技術持續發展，乃至於結合未來無線網路連接應用，Arm預期將能更快實現全面運算 (Total Compute)發展目標。

▲小至物聯網設備、大至超算系統都能看見Arm架構蹤跡

此外，著重資訊及隱私安全也將成為未來運算著眼方向，在人們越來越仰賴手機，同時日後會有數以千萬計的物聯網裝置分布在日常生活中，更意味日後人們與數位運算會有更難以分開的「親密」關係，因此也讓資訊及隱私安全變得更加重要，同時也將推動更多機密運算發展模式，不僅確保用戶運算資訊安全，更確保運算設備本身安全。

另一方面，在運算效能將日益增長情況下，Arm更預期可透過本身低耗電、執行效率更高等特性，讓運算過程對於環境影響大幅降低。

▲標榜以本身設計特性對應低排碳運算需求

Simon Segars以洞見未來 (RelaJet)藉由Cortex-M架構CPU打造，並且能藉由人工智慧技術將聲音放大的聽力輔助耳機，不僅以真無線耳機形式實現等同傳統助聽器使用效果，更可讓聽障者以更容易接受價格取得，甚至還能讓每年因為傳統助聽器產生的水銀電池使用量大幅減少，降低對整體環境的影響。

同時，Simon Segars強調透過更有效率的運算模式，將能大規模降低全球排碳量，目前也有越來越多業者如富士通、AWS已經開始藉由Arm架構打造伺服器，或是超算系統，不僅持續推動算力規模成長，更讓電力損耗比例降低。

Simon Segars更說明過去以來與台灣有深度連結關係，不僅在很早時候就已經在台灣設置辦公室，並且長年參與Computex展會活動，在台灣更累積許多重要合作夥伴，例如聯發科便長年使用Arm架構授權打造處理器產品，同時也確定在今年下半年推出旗下首款以Armv9架構指令集打造處理器，而包含研陽科技更透過Arm架構設計處理器打造台北市內智慧城市基礎建設，Johnson Control International更運用Arm運算技術讓台北世貿大樓整體設計更為節能、省碳，預期可節省25%電力損耗與20%比例碳排放量。

▲標榜藉由Arm架構設計應用，將使大型建築用電量降低高達40%，進而減少排碳比例

在演講過程中，Simon Segars也說明Arm與NVIDIA日後將會以合作關係推動全面運算，如同NVIDIA日前宣布推出旗下第一款針對超算打造的Arm架構CPU產品「Grace」，搭配NVIDIA過去以來以GPU加速運算技術，預期將能推動更大規模且更有效率的運算表現。

▲藉由Arm架構CPU搭配NVIDIA GPU推動更高算力表現

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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