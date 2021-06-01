Arm架構處理器侵門踏戶 Intel強調「Wintel」才是強強聯手

蘋果在去年宣布將以兩年時間逐漸替換原本以Intel處理器的設計，將使Mac機種全面換上Arm架構處理器，當時就讓許多市場看法認為當指標性廠商公開表態不再使用Intel處理器產品，似乎也反應Intel處理器未來發展不被看好，而Intel後續更積極地對外澄清，甚至在此Computex 2021更再次強調「Wintel」才是強強聯手。

會有這樣的反應，除了蘋果去年宣布將透過兩年轉換期，逐漸將Mac機種採用處理器改為Arm架構，而NVIDIA後續更表明未來將會更著重藉由Arm架構處理器結合其顯示架構，進而發揮更大人工智慧運算效能，並且提出第一款以Arm架構打造的超算用處理器「Grace」。

同時，過去與Intel維持長期合作關係的微軟，日前也在年度開發者大會Build 2021公布新一波與Qualcomm合作的Windows on Arm (或Windows on Snapdragon)發展計畫，更打造採用第二版Snapdragon 7c處理器的開發者工具組，藉此推動更大規模的常時連網筆電，或是更輕巧的桌機產品。

這樣的改變，顯然讓Intel有更大壓力，因此不僅去年大動作強調旗下處理器仍有相當大的使用優勢，在此次Computex 2021期間也再度強調本身與微軟過去以來長期合作關係，形成「Wintel」強勢合作陣容，不僅在目前依然蓬勃成長的PC遊戲市場佔足優勢，就連目前發展動能一樣龐大的創作市場也有相當應用優勢，不像Arm架構在軟體服務內容仍有不少相容問題，甚至即便可相容執行，依然會有執行效率表現問題。

▲強調在遊戲與創作市場佔據高度使用優勢

▲透過數據說明目前超過一半的遊戲玩家均使用Windows筆電遊玩遊戲，同時也有43%比例創作者透過Windows筆電打造內容，甚至重度玩家與專業創作者更選擇使用高階Windows筆電機種

不過，從蘋果花費多年時間準備讓Mac從Intel處理器逐漸過渡至Arm架構處理器，除了藉由Catalyst技術讓開發者能更快將iOS平台App帶到macOS環境使用，同時也藉由Rosetta 2以模擬方式達成相容既有Mac軟體服務目的，藉此解決處理器平台轉換過程面臨軟體服務使用相容問題，甚至還確保一定程度執行效率。

雖然確實還是有部分軟體無法相容運作，但預期蘋果會持續對此進行改善，並且配合既定目標讓所有Mac全面轉換採用Arm架構處理器，讓開發者提供軟體服務內容都能原生對應Arm架構處理器環境使用。

▲Intel以搭載Arm架構處理器M1的新款Mac無法順利使用Adobe Creative Cloud，或是透過羅技專用軟體設定滑鼠額外功能，甚至也無法藉由ExpressVPN對應跨網連接使用需求為例，藉此說明採用M1處理器的新款Mac仍有軟體服務相容問題

▲更強調目前絕大部分的PC遊戲體驗仍無法在Mac硬體環境上發揮，藉此說明Intel處理器依然是許多玩家首選

▲說明即便採用Intel當年最高規的Core i9-9980HK處理器，搭配AMD Radeon Pro 5800M顯示卡，依然不比Intel今年更新的Core i5-11400H處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3060顯示卡組合發揮效能

而微軟方面雖然一開始在採用Arm架構處理器的Surface RT發展中，因為軟體相容支援問題踢到鐵板，在後續與Qualcomm合作推出的第一波Snapdragon on Windows筆電也依然面臨許多軟體相容，但在目前推行版本已經可以藉由更流暢的模擬方式相容使用多數Windows平台軟體服務，雖然還是有一些相容與執行效率問題，預期都能隨著時間推演獲得改善。

加上微軟目前宣布與Qualcomm深入合作，甚至更與Qualcomm合作銷售搭載Snapdragon 7c處理器的開發工具組，讓OEM廠商能更快速以此打造常時連網筆電，甚至更輕巧、更節電，同時運算效率也不算低的小型PC裝置，而開發者也能以此打造更多對應Arm架構運算環境使用的軟體服務，因此未來採用Arm架構處理器的筆電、PC裝置必然會更多，甚至躍升主流使用設備。

▲Intel強調今年採用Core i5-1135G7處理器的微軟Surface Pro 7+，相比2019年採用Arm架構、Microsoft SQ2 (Qualcomm Snapdragon 8cx)處理器的Surface Pro X有更完整的Windows 10使用體驗

▲效能方面有更顯著提升

在Arm架構處理器持續侵門踏戶地攻掠原本佔盡優勢的市場版圖，目前Intel顯然面臨不少壓力，不僅在既有x86架構市場版圖有AMD持續反撲，在過去長期與微軟合作「Wintel」模式，現在也面臨被瓜分市場的危機，甚至過去長時間佔有高達90%市佔的伺服器市場，接下來也可能因為NVIDIA收購Arm，並且持續推動以Arm架構助力超算發展的局面受到擠壓，因此也讓Intel有腹背受敵的危機出現。

但如同NVIDIA、微軟看法，強調Intel依然是重要合作夥伴，同時也說明提供Arm架構處理器規格，實際上是為了開創更多市場發展可能性，並且讓使用者、企業可以依照使用需求選擇更合適運算平台，而Intel處理器在市場依然有多元應用發展優勢。

只是在Arm架構處理器持續侵門踏戶掠奪市場版圖，透過運算效能充足、電池續航時間更長，以及更好的軟體相容性，勢必會吸引更多使用者「變節」，因此接下來就要看Intel如何敲響反擊戰鼓，藉由全新製程、應用技術，並且再次結合「Wintel」發展優勢搶回市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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