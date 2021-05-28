台灣人進入「自主封城」？移動趨勢圖曝光 唯獨這人潮不減反增

因應新冠肺炎疫情，Google和蘋果都推出了「移動趨勢報告」，以便觀察各地區的人流移動狀況。根據最新釋出的資料可看出，在大眾運輸部分人潮急遽下降少了約78%，而唯一人潮變多的地方正好就是住宅區，明顯看出民眾減少外出心態，以及「WFH」在家工作的趨勢。

台灣疫情在本(5)月突然升溫，首先於15日發布雙北三級警戒，再於19日全國升三級警戒，解封日目前更預計延長到6月14日。從蘋果的移動趨勢圖中可以看出，在今年5月份無論是「步行、開車、大眾運輸」皆明顯下滑到最低點，其中大眾運輸項目更是銳減了78%，許多原本熱鬧的捷運站瞬間成了空城。此份數據測量基準點為2020年1月13日。

再把目光移到Google的COVID-19社區人流趨勢報告，同樣可以看出「零售店和休閒設施、公園、大眾運輸站、工作場所」人潮大幅縮減。各企業可能因應疫情實施在家上班，讓工作場所人潮減少約30%，也連帶使得「住宅區」人潮較基準日多出了約18%，成了各大項目唯一正成長的地點。

圖擷自 Google COVID-19 社區人流趨勢報告

此外移動趨勢圖也能一窺國外在疫情下的生活樣貌。以日本為例，約在去年4月爆出第一波疫情，另在今年1月及5月達到最高峰，移動趨勢也在這兩個時間點呈現相對低點。有趣的是，雖然「步行及大眾運輸」皆下降，但開車則是逆勢成長8%，和台灣全面下滑的狀況仍有點不同。

圖擷自 蘋果移動趨勢報告

商品推薦