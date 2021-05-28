選在公司成立27週年當天 貝佐斯將在7/5卸下亞馬遜執行長職務

今年2月初確定創辦人、現任執行長Jeff Bezos將退休消息後，亞馬遜稍早於年度股東大會確認Jeff Bezos預計在7月5日正式卸任，並且由現任AWS執行長Andy Jassy接手擔任其職務，而Jeff Bezos將轉任亞馬遜董事會執行董事長。

選在7月5日這天，恰好也呼應亞馬遜在1994年7月5日創立，因此特別選在亞馬運成立27週年卸任，對於Jeff Bezos也格外具有意義。

就先前說明，Jeff Bezos表示從亞馬遜執行長卸任後，將把更多重心放在藍色起源、華盛頓郵報等事業經營，另外也會推動旗下慈善基金機構Day One Fund、Bezos Earth Fund持續運作，同時也會以執行董事長身分持續參與亞馬遜重要發展計畫。

而加入亞馬遜，到後來擔任AWS執行長的Andy Jassy，在亞馬遜內部同樣扮演重要角色，其從2006年推動的AWS雲端服務，目前已經成為支撐Netflix、Spotify、Fortnite等網路服務，並且作為多數遊戲背後運作網路平台，至今更幾乎搶下近半的雲端服務市場，同時也成為亞馬遜旗下重要營收來源。

從Jeff Bezos接手亞馬遜執行長職務後，Andy Jassy接下來將持續推動包含遠距醫療服務Amazon Care，以及衛星網路計畫Kuiper，以及諸多亞馬遜現行推行業務。

至於未來新任AWS執行長則將由現任商業智慧軟體公司Tableau Software執行長Adam Selipsky回歸接手，並且持續在雲端服務市場與微軟、Google等業者抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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