Faraday Future於紐約設立未來主義者體驗中心 緊鄰蘋果第五大道上的Apple Store

日前確認將在今年第二季掛牌上市的Faraday Future，稍早宣布將在美國紐約曼哈頓設立未來主義者體驗中心，預計讓消費者能近距離體驗Faraday Future旗下首款電動車FF 91。

Faraday Future未來主義者體驗中心具體地址為紐約市上東區東59街5號，將鄰近蘋果位於紐約第五大道上的Apple Store，預計創造移動、互聯與奢華體驗空間，並且讓消費者能近距離體驗FF 91車款魅力。

依照先前說明，Faraday Future表示FF 91將會在2022年第一季進行交車，同時日前也已經完成冬季道路測試，最快將會在今年內進入量產。而FF 81則預計在2023年進入量產，FF 71量產時間將定在2024年。

先前Faraday Future與Property Solutions Acquisition董事會均同意「合併」協議，預計在今年第二季內完成，新公司名稱將以Faraday Future Inc.為稱，預計在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，並且計畫募集10億美元資金。

而中國吉利汽車也將對Faraday Future進行投資，同時也將採用鴻海提出MIH電動車平台打造車輛產品。

由左至右：PSAC共同執行長Aaron Feldman、Faraday Future全球銷售與服務副總裁Christian Gobber、PSAC共同執行長暨董事長Jordan Vogel

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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