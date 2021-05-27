勝訴並達成和解 小米完全擺脫美國國防部禁止投資限制危機

日前美國國防部與小米達成和解，並且宣布將後者移出禁止投資清單後，小米稍早發出聲明表示美國哥倫比亞特區地方法院於美國東岸時間5月25日下午4點9分時頒佈最終判決，正式解除美國國防部認定小米為「中國軍方關聯公司」的認定，同時也正式撤銷美國投資者購買或持有本公司證券的所有限制。

相較華為等中國業者針對美國國防部指控提出反訴，小米在此次獲得勝訴，並且順利與美國國防部達成和解，顯然有明顯突破。而目前多處仍受限於美國政府施行技術出口禁令的華為，近期除了將以自有鴻蒙作業系統挑戰手機市場，同時也傳出將以開源形式的RISC-V架構打造處理器產品，藉此擺脫相關限制。

就先前美國國防部與小米和解聲明內容，美國國防部坦承在禁止投資清單擬定流程有問題，因此願意與小米進行和解，並且將小米移出禁止投資清單。

而小米表示本身被指控涉及與中國軍方有深厚關係，並且被列入美國軍方提議禁止投資清單是武斷且隨意的決定，同時強調小米本身為獨立經營、管理運作企業，旗下所有產品服務均面向一般大眾消費市場，並無任何理由與中國軍方有合作往來。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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