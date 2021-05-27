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亞馬遜史上第二高收購案！以84.5億美元正式收購老品牌電影公司米高梅

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳以90億美元價格洽談收購米高梅消息後，亞馬遜稍早證實以84.5億美元價格正式收購這家老品牌電影公司。

此筆交易成為亞馬遜有史以來第二高的收購案，最高收購案則是2017年收購美國知名有機超市Whole Foods，當時收購金額為137億美元。

收購米高梅之後，將使亞馬遜取得包含《007》、《洛基》、《哈比人》等著名電影內容資產，而先前亞馬遜取得影集拍攝權的《魔戒》內容版權也同樣屬於米高梅，至於包含《侍女的故事》、《冰血暴》等電視劇，以及《創智贏家》、《倖存者》等實境秀節目也將成為亞馬遜旗下內容資產。

而擁有這些內容資產後，自然會讓亞馬遜旗下串流影音服務Amazon Prime Video大幅提升競爭優勢，並且能與迪士尼旗下Disney+，以及包含Netflix、Apple TV+、HBO Max等服務抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 魔戒 品牌 亞馬遜 串流影音

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