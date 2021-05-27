聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞馬遜史上第二高收購案！以84.5億美元正式收購老品牌電影公司米高梅
日前傳以90億美元價格洽談收購米高梅消息後，亞馬遜稍早證實以84.5億美元價格正式收購這家老品牌電影公司。
此筆交易成為亞馬遜有史以來第二高的收購案，最高收購案則是2017年收購美國知名有機超市Whole Foods，當時收購金額為137億美元。
收購米高梅之後，將使亞馬遜取得包含《007》、《洛基》、《哈比人》等著名電影內容資產，而先前亞馬遜取得影集拍攝權的《魔戒》內容版權也同樣屬於米高梅，至於包含《侍女的故事》、《冰血暴》等電視劇，以及《創智贏家》、《倖存者》等實境秀節目也將成為亞馬遜旗下內容資產。
而擁有這些內容資產後，自然會讓亞馬遜旗下串流影音服務Amazon Prime Video大幅提升競爭優勢，並且能與迪士尼旗下Disney+，以及包含Netflix、Apple TV+、HBO Max等服務抗衡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
疫情之下密技報你知
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪使用Chrome遠端桌面 在家工作連回公司電腦
▪善用iPhone、iPad及Mac 幾個小技巧搭配蘋果裝置在家工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言