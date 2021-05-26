中國監控設備深入地方？超過100個美國鄉鎮採購海康威視、浙江大華產品

美國官員提醒，沒有任何一間中國企業是真正的「獨立」企業。

消息指出，美國超過 100 個城市、鄉鎮採購海康威視、浙江大華科技等中國監控設備。雖然這兩大中國監控品牌從 2019 年起，已經被美國國會放進貿易黑名單中，但因為僅限制聯邦機構採用，因此美國不少州或地方城市的單位，仍透過當地供應商陸續採用相關設備。

根據 TechCrunch 報導，美國地方政府只要沒有動用聯邦政府的預算，就不會受到貿易黑名單限制，因此各地城市已經花費超過數萬美元，購買海康威視、大華所生產的攝影機、紅外顯像測溫儀等。

其中，花最多預算的是喬治亞州費耶特縣（Fayette County）的教育委員會。該單位在 2020 年 8 月花費 49 萬美元購買數十台海康威視的紅外顯像測溫儀，用來讓旗下公立學校檢查師生體溫。

不僅如此，美國新創搖籃矽谷所在地加州也在名單上。加州克恩縣（Kern County）的緩刑部門（probation department）也在 2020 年 6 月花費超過 1.5 萬美元，也透過美國供應商 Tel Tec Security 購買海康威視的監控攝影機和影音紀錄設備。

由於這兩大公司的設備被外界認為長期協助中國官方監控新疆維吾爾少數民族，具有人權以及資安疑慮，但美國這些地方政府採購者被問到類似疑問時，都堅稱他們是「跟供應商簽約」，而非跟中國廠商直接合作。

人權觀察組織表示，美國的州或城市沒有相關法規可以控管，因此無法確保其所採用的科技設備符合資安標準；相較之下，如果有法規依循，地方單位就可以選擇更符合資安保障的公司，達到隱私考量與產業發展的雙贏。

美官員：沒有任何一間中企是「獨立」企業

路透

而參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）主席 Mark Warner 也表示，沒有任何一間中國企業是真正的「獨立」企業。

因此，他建議美國各單位在採購中國企業的設備前，應該考量到這些產品所搜集的數據都極可能與中國官方共享，而美國公民的數據也極可能透過該管道流到中國官方手中。不只美國，今年初英國也被爆出許多英國學校的洗手間採用海康威視的監控設備。

事實上，即使暫不考量人權或資安疑慮，研究也指出，包括海康威視、大華等紅外顯像測溫儀所產生的數據其實不精確。如果美國食品藥物監督管理局（U.S. Food and Drug Administration；FDA）引用這些錯誤數據並發布公共衛生警報，反而可能帶來更嚴重的公衛風險。

大華發表聲明，表示他們從未開發任何針對特定種族的技術或解決方案，而海康威視則未回應報導內容。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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