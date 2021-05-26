特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

更重要的是，這可能為其他國家（包括美國）等幾起的特斯拉類似訴訟案立下基準線。

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

外媒 Electrek 指出，大多數車主發現充電速度是在 2019.16.1 和 .2 版後所發生的，當時特斯拉指出這次更新是為了保護電池、提高電池壽命所作出的決定；但也有部分車主指出，這次更新也讓他們的續航力大幅降低到 11% 左右。

而這次更新主要受影響的是 2013 至 2015 的 Model S、Model X，也引發引發了數十名挪威的特斯拉車主向當地法院提出聯合訴訟。根據報導，僅在挪威就可能有 10,000 多名特斯拉車主受到此次判決獲得賠償；但更重要的是，這可能為其他國家（包括美國）等幾起類似訴訟案立下基準線。

特斯拉尚未做出任何回應，但可上訴。

挪威是目前全球最積極擁抱電動車的市場之一，純電動汽車佔該國去年所有汽車銷量的一半以上達 54%，特斯拉先前多年來一直是該國最暢銷的汽車品牌，但最近已被福斯集團的奧迪的 e-tron SUV 所超越。挪威使用了大量優惠政策，來確保 2025 年所有新受車輛排放量均為零。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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