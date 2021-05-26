快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

聯合新聞網 / INSIDE
圖為特斯拉Model X充電示意圖。路透
圖為特斯拉Model X充電示意圖。路透

更重要的是，這可能為其他國家（包括美國）等幾起的特斯拉類似訴訟案立下基準線。

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

外媒 Electrek 指出，大多數車主發現充電速度是在 2019.16.1 和 .2 版後所發生的，當時特斯拉指出這次更新是為了保護電池、提高電池壽命所作出的決定；但也有部分車主指出，這次更新也讓他們的續航力大幅降低到 11% 左右。

而這次更新主要受影響的是 2013 至 2015 的 Model S、Model X，也引發引發了數十名挪威的特斯拉車主向當地法院提出聯合訴訟。根據報導，僅在挪威就可能有 10,000 多名特斯拉車主受到此次判決獲得賠償；但更重要的是，這可能為其他國家（包括美國）等幾起類似訴訟案立下基準線。

特斯拉尚未做出任何回應，但可上訴。

挪威是目前全球最積極擁抱電動車的市場之一，純電動汽車佔該國去年所有汽車銷量的一半以上達 54%，特斯拉先前多年來一直是該國最暢銷的汽車品牌，但最近已被福斯集團的奧迪的 e-tron SUV 所超越。挪威使用了大量優惠政策，來確保 2025 年所有新受車輛排放量均為零。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 挪威 車主 品牌

延伸閱讀

真的不環保？還是在下另一盤棋？深入剖析特斯拉為什麼取消比特幣買車

25歲億萬富豪 讓馬斯克認錯

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

Model 3有車直接訂！特斯拉電動車開放線上現車訂購

相關新聞

蘋果公布線上WWDC開發者大會完整流程 有全新活動

蘋果公司（Apple）3月就說，今年的全球開發者大會（WWDC）將在台灣時間6月8日凌晨1時起舉行，官方稍早再進一步公布...

中國監控設備深入地方？超過100個美國鄉鎮採購海康威視、浙江大華產品

消息指出，美國超過 100 個城市、鄉鎮採購海康威視、浙江大華科技等中國監控設備。雖然這兩大中國監控品牌從 2019 年起，已經被美國國會放進貿易黑名單中，但因為僅限制聯邦機構採用，因此美國不少州或地方城市的單位，仍透過當地供應商陸續採用相關設備。

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

GSMA預期恢復實體形式的MWC 2021 將吸引超過3.5萬人參與

相較歐洲其他展會活動如IFA 2021、Gamescom 2021後續仍因疫情不確定性，選擇停辦或改為全面線上形式舉辦，MWC 2021顯然將維持原定計畫恢復實體活動形式舉辦，而主辦單位GSMA執行長John Hoffman表示，預計將能吸引3.5萬至5萬名人參與此次活動，並且成為過去一年多來最大規模的實體活動。

蘋果確認維持線上舉辦的WWDC 2021活動細節 主題演講將在6/8凌晨展開

AMD去年透露即將推出的Zen 4架構處理器，目前有消息指稱其對應AM5腳位規格，預計改為Intel目前採用的LGA接點設計，將取消原本AM4腳位長久以來維持的PGA針腳形式。

台灣之星攜手米菲多媒體打造XR 創WebXR數位轉型浪潮

新冠肺炎疫情帶起遠距工作、非接觸式互動成為新常態的趨勢，也為虛擬實境市場帶來全新動能，台灣之星今（25）日宣布與延展實境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。