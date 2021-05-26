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微軟公布未來混合辦公指南 鼓勵員工在遠距辦公時仍需安排休息時間

聯合新聞網 / 楊又肇

在Google於日前公布接下來採取的新工作模式後，微軟也在年度開發者大會Build 2021開始前，由執行長Satya Nadella公布未來公司即將採取混合辦公指南

先前原本預期可順利讓員工重返辦公室工作，但隨著疫情又開始升溫影響下，微軟目前決定採取全新混合辦公型態，讓員工能維持彈性方式完成工作。

其中，微軟認為在居家工作情況下，難免會因為接連不斷的線上會議累積壓力，因此鼓勵員工在Outlook電子郵件、行事曆，或是在每次會議之前提醒休息片刻，另一方面也會要求各級主管多關心下屬，同時在工作進度要求部分也盡可能以長期績效為主，而非要求短期績效表現。

而針對遠距工作需求，微軟將針對選擇居家工作的員工家中網路環境進行測試，並且要求透過Microsoft Defender for Endpoint等安全軟體，讓連網裝置能安全用於內部工作，同時也有利於公司管理內部工作設備使用情況，另外也會藉由雲端服務讓遠距工作員工能維持辦公設備使用彈性。

針對選擇回到辦公室工作的員工，微軟則會在大型會議室增加可對應多人線上會議設備，同時也會加強小型會議室使用線上會議功能設計。同時，微軟也強調將重新分配內部會議室空間使用模式，包含透過Microsoft Viva Insights功能預訂會議室使用時段，同時也會透過內部感測元件判斷會議室或辦公區塊人數擁擠狀況，讓員工能依照健康安全原則避免群聚。

至於在日後新員工招募需求，微軟將允許各級主管依照需求招募可遠距工作的合適人選，甚至開放更多主管職缺也能以遠距工作形式任職，藉此吸引更多人才加入微軟，不受居住地等因素限制。例如目前微軟已經在美國喬治亞州亞特蘭大、德州休斯頓與維吉尼亞州萊斯頓招募人才，距離總部所在的華盛頓州西雅圖均十分遙遠。

同時，實體通路Microsoft Store未來也會配合Microsoft Teams服務，透過線上展示方式銷售商品，並且可透過線上互動方式提供技術支援，藉此增加疫情期間的產品銷售轉換率，以及客戶滿意度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 在家工作

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