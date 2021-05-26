Rockstar Games攜手頂級派對品牌Circoloco 合作成立唱片公司

打造《俠盜獵車手》系列遊戲作品的Rockstar Games，稍早宣布與來自西班牙伊比薩島的頂級派對品牌Circoloco合作，雙方將共同成立名為Circoloco的唱片公司，預計在今年6月4日發行第一張EP迷你專輯。

依照雙方說明，在第一張EP發行之後，接下來將會以每週更新方式推出新EP內容，之後則會以《Monday dreaming’》專輯形式發行。而使用者將可透過iTunes、bandcamp預訂此張專輯，或是透過Spotify進行預覽，同時Circoloco更確定將在日後發行黑膠版本。

在《Monday dreaming’》專輯中，將收錄包含Luciano、SethTroxler、Lost Souls of Saturn和Tokimonsta等音樂創作者合作內容，而這些音樂創作者過去多半均與Circoloco舉辦活動合作。

Rockstar Games過去除了在遊戲內容有所著墨，同時也藉由遊戲推動音樂內容，因此藉由與Circoloco合作成立唱片公司，預期未來將能進一步在音樂市場擴大發展，並且讓遊戲與音樂元素催生更大市場影響力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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