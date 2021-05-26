GSMA預期恢復實體形式的MWC 2021 將吸引超過3.5萬人參與

相較歐洲其他展會活動如IFA 2021、Gamescom 2021後續仍因疫情不確定性，選擇停辦或改為全面線上形式舉辦，MWC 2021顯然將維持原定計畫恢復實體活動形式舉辦，而主辦單位GSMA執行長John Hoffman表示，預計將能吸引3.5萬至5萬名人參與此次活動，並且成為過去一年多來最大規模的實體活動。

在此之前，GSMA強調為了順利恢復以實體形式舉辦活動，已經與西班牙政府進行多方面合作，其中更提供參與MWC 2021的業者、與會者、贊助商、合作夥伴等，能免除入境檢疫隔離需求，讓更多西班牙境外人士可以更容易參與今年度的MWC 2021展會活動。

而在稍早對外說明時，GSMA也宣布捐贈30萬歐元協助西班牙當地針對新型冠狀病毒疫情相關恢復工作。

對於此次即將以實體活動形式恢復舉辦的MWC 2021，John Hoffman預期將會有超過3.5萬人報名參與，同時也會有超過300家業者進駐展出，同時也會有300-400家業者參與4YFN新創內容展出活動。

相較去年因為疫情影響，最終取消舉辦的情況，John Hoffman更強調MWC 2021展會活動將以歷史性回歸形式，藉由實體形式舉辦，同時也將結合線上展出形式吸引更多人參與。

▲GSMA執行長John Hoffman

同時，除了捐款協助西班牙當地恢復疫情影響後的相關建設，GSMA更表示將針對銀行、交通、教育及製造相關行業人員提供每人21歐元的參與補助，藉此鼓勵更多人參與今年度的MWC 2021。

至於針對此次展會內健康安全防護方面，GSMA則是重申展館內將要求強制配戴口罩、強化展區通風，以及確保維持社交距離與無接觸式展出，同時也會在正式開展前完成相關展出準備與工作人員教育訓練，藉此打造安全展出環境。

另外，John Hoffman更強調將會有600名講者在展會期間進行主題演講，其中包含300名以上主管級人物，同時超過70%比例將親臨現場進行演說，藉此說明多數業者鼎力支持參與此次展會活動。

不過，即便GSMA強調將以更安全形式恢復舉辦實體活動形式的MWC 2021，不少業者如Ericsson、Nokia、Sony、甲骨文、三星等都已經表明不會參加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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