結果恐影響行動裝置生態 蘋果Epic訴訟近尾聲

美國聯邦法官羅傑斯今天針對蘋果應用程式線上商城運作向蘋果與「要塞英雄」遊戲發行商Epic兩陣營的律師犀利問話，這起訴訟意義重大，可能對行動裝置商業模式產生深遠影響。

這起反托拉斯訴訟案今天進入言詞辯論終結，羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）不尋常地開庭3小時，接二連三向雙方律師提問。Epic Games提告是為打破蘋果對蘋果應用商店（App Store）的嚴格控制，訴訟結果可能全面打亂行動裝置的生態系統。

此案備受全球應用程式開發商與主管機關矚目，羅傑斯向蘋果陣營提出犀利問話，暗示她或許會接受Epic的部分指控，認定蘋果濫用其App Store的控制力傷害到各開發商。

羅傑斯上週表示，蘋果App Store向開發商收取最多30%佣金看起來「不成比例」，但針對Epic提議強迫蘋果開放iPhone手機安裝對手的應用程式商店這點，羅傑斯今天問Epic，有沒有辦法不照他們的提議。

羅傑斯說，這樣做會是巨大的變革，而這項變革會讓Epic大發橫財。訴訟期間也討論到Epic自行成立應用程式線上商城。

羅傑斯說：「說穿了，Epic之所以會在這裡，是因為假如他們獲得減免，就能從數十億美元的公司一躍成為數兆美元的公司，這麼做其實不安好心。」

Epic律師伯恩斯坦（Gary Bornstein）堅持貫徹去年提告時的主張：強迫蘋果開放iPhone安裝對手的應用程式商城，並禁止蘋果要求開發商只能使用「軟體內購買」機制。

羅傑斯說，依照Epic的提案，Epic很可能一毛都不用付給蘋果。她認為Epic「正在攻擊蘋果產生營收的根本方式」，「（蘋果）利用這些利潤來造福整個生態的主張合理」。

Epic希望能藉著提告逼迫蘋果，向尋求繞過蘋果付費機制的第三方開放App Store。

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