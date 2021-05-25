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蘋果WWDC21全球開發者大會 6/8凌晨登場

中央社 / 台北25日電
蘋果今天揭曉年度全球開發者大會（WWDC21）的活動內容 ，包括keynote發表會與Platforms State of the Union時程，並分享開發者如何了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS等作業系統的未來。擷自蘋果官網
蘋果今天揭曉年度全球開發者大會（WWDC21）的活動內容 ，包括keynote發表會與Platforms State of the Union時程，並分享開發者如何了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS等作業系統的未來。擷自蘋果官網

蘋果Apple）今天揭曉年度全球開發者大會（WWDC21）的活動內容 ，包括keynote發表會與Platforms State of the Union時程，並分享開發者如何了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS等作業系統的未來。

WWDC21將完全在線上進行，首場重頭戲是台灣時間6月8日凌晨1時登場的keynote發表會，將透過發表今年稍晚會在所有蘋果平台上推出的各項更新項目來揭開序幕。keynote發表會演講將透過apple.com、AppleDeveloper App、Apple TV App及YouTube等自蘋果總部園區Apple Park直接串流直播，並於串流直播結束後以隨選播放方式提供。

Platforms State of the Union活動將在台灣時間6月8日凌晨5時登場，更深入介紹各種蘋果平台上的全新工具、技術與發展。這項活動將透過AppleDeveloper App與Apple Developer網站串流直播。

此外，Apple Design Awards將在台灣時間6月11日凌晨5時舉行，藉此表彰蘋果開發者的創意藝術才能、工藝與技術成就。

WWDC21備有超過200場深入講座、一對一研究室及更多活動，將提供蘋果工程師與設計師諮詢，使開發者得以了解最新的工具與技術，以協助他們製作新一代App。全球227個地區、超過3000萬名蘋果開發者將可免費參與。

Apple Developer Program會員可申請與超過1000名蘋果專家進行一對一研究室諮詢，以詢問最新應用程式介面（API）與最佳實務作法等相關問題，還可申請使用者介面與設計審查。

蘋果 Apple WWDC

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