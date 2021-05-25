蘋果確認維持線上舉辦的WWDC 2021活動細節 主題演講將在6/8凌晨展開

日前已經確認將在美國西岸時間6月7日至11日間，全面透過線上形式舉辦的WWDC 2021，蘋果更進一步確認具體活動行程細節，而所有蘋果開發者都能免費參與。

同時，蘋果也確定將在美國西岸時間6月7日上午10點 (台灣時間6月8日凌晨1點)展開WWDC 2021主題演講，屆時將可一窺新版iOS、iPadOS、macOS、watchOS與tvOS更新細節。此外，相關消息更透露蘋果將會在WWDC 2021期間公布新款Mac機種消息，預期將會藉由新款Apple Silicon處理器打造全新MacBook Pro。

除了將公布新版作業系統更新細節，蘋果也將免費開放所有開發者能透過線上方式與蘋果工程人員互動，藉此指導在App內容開發面臨疑難雜症，同時也能給予遊戲內容設計改善意見。

其中，以「Platforms State of the Union」為稱的線上活動，將會在美國時間6月7日下午2點 (台灣時間6月8日凌晨5點)展開，將向開發者深入介紹全新開發工具，同時也會透過超過200場深入講座、一對一研究室等活動，讓開發者有機會與蘋果工程人員深入交流，而期間也會舉辦各項特別活動，讓開發者能參與各項程式設計挑戰，或是透過演講嘉賓分享設計經驗等，另外也能透過Apple Developer App自訂WWDC 2021期間參與活動。

而在美國西岸時間6月7日下午2點 (台灣時間6月11日凌晨5點)時，蘋果將會舉辦Apple Design Awards頒獎活動，藉此表彰來自各地的開發者所呈現創意藝術才能、工藝與技術成就。

此次WWDC 2021主題演講將可透過蘋果官網、Apple Developer App、Apple TV App，並且透過YouTube等線上平台進行直播，結束後仍可再次播放。而「Platforms State of the Union」線上活動則可透過Apple Developer App、蘋果開發者官網觀看直播內容，而加入蘋果開發者計畫會員更可申請與超過1000名蘋果專家進行線上一對一諮詢，或是透過蘋果開發者論壇進行互動，同時每天的講座影片也會透過Apple Developer App及蘋果開發者官網提供重播觀看。

至於Apple Design Awards頒獎活動也會透過Apple Developer App及蘋果開發者官網直播，而今年度的Swift學生挑戰賽 (Swift Student Challenge)獲獎者則會在6月1日公布結果。

蘋果預期會在WWDC 2021正式展開前，透過Apple Developer App公布更多活動細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦