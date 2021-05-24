最新iPod touch秋季登場 5色渲染圖曝光

針對此次揭曉的Material You設計語言，Android及Pixel創意部門總經理Sebastian Bauer在訪談中說明此項設計語言，確實有諸多源自2014年提出的Material設計思維，但是會以更貼近用戶本身需求呈現，同時也會陸續應用在Google更多硬體設備及軟體服務，同時也會開放OEM合作夥伴、開發者使用。

2021-05-21 12:46