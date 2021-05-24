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最新iPod touch秋季登場 5色渲染圖曝光
果粉注意了！知名科技媒體MacRumors的撰稿人Steve Moser爆料，最新一代iPod touch將會在今年秋季登場，以紀念iPod家族誕生20 週年，他也貼出新一代iPod touch渲染圖，分別有黑色、藍色、紅色、綠色及紫色，採取扁平邊框設計。
根據《搜狐》報導指出，知名科技媒體MacRumors的撰稿人Steve Moser近期爆料，Apple 將於今年秋季推出新一代iPod Touch，紀念iPod家族誕生20 週年。
Steve Moser貼出新一代iPod Touch渲染圖，新一代iPod Touch繼承Apple 新品直角邊框的設計，且有可能搭載側邊指紋傳感器。渲染圖可見新一代iPod Touch有黑色、藍色、紅色、綠色及紫色，後方有一顆突出鏡頭。
報導也指出，Apple於當地時間5月20日更新產品名單，正式將第二代iPad標記為過期產品，等於第二代iPad無法再進行軟體更新，也無法獲得其他硬件服務。
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