快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最新iPod touch秋季登場 5色渲染圖曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
最新iPod touch渲染圖。圖／取自搜狐
最新iPod touch渲染圖。圖／取自搜狐

果粉注意了！知名科技媒體MacRumors的撰稿人Steve Moser爆料，最新一代iPod touch將會在今年秋季登場，以紀念iPod家族誕生20 週年，他也貼出新一代iPod touch渲染圖，分別有黑色、藍色、紅色、綠色及紫色，採取扁平邊框設計。

根據《搜狐》報導指出，知名科技媒體MacRumors的撰稿人Steve Moser近期爆料，Apple 將於今年秋季推出新一代iPod Touch，紀念iPod家族誕生20 週年。

Steve Moser貼出新一代iPod Touch渲染圖，新一代iPod Touch繼承Apple 新品直角邊框的設計，且有可能搭載側邊指紋傳感器。渲染圖可見新一代iPod Touch有黑色、藍色、紅色、綠色及紫色，後方有一顆突出鏡頭。

報導也指出，Apple於當地時間5月20日更新產品名單，正式將第二代iPad標記為過期產品，等於第二代iPad無法再進行軟體更新，也無法獲得其他硬件服務。

iPod Apple iPad

延伸閱讀

家中防疫看Netflix截圖螢幕秒變黑 網友曝1原理：現在才知

今本土「校正回歸」400例啥意思？ 網友一面倒酸：台灣首創

逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

鄭文燦拆籃框現場照外流！網一看全傻眼：可以罰了？

相關新聞

最新iPod touch秋季登場 5色渲染圖曝光

果粉注意了！知名科技媒體MacRumors的撰稿人Steve Moser爆料，最新一代iPod touch將會在今年秋季登場，以紀念iPod家族誕生20 週年，他也貼出新一代iPod touch渲染圖，分別有黑色、藍色、紅色、綠色及紫色，採取扁平邊框設計。

向AMD EPYC處理器借力 戴爾科技集團第15代PowerEdge系列伺服器推動虛擬化、AI效能

在此次戴爾科技集團推出的第15代PowerEdge系列伺服器產品中，有特定幾款伺服器採用AMD代號「Milan」的第三代EPYC伺服器處理器。而依照戴爾科技集團說明，藉由EPYC伺服器處理器多核心架構設計，將能對應各類虛擬化應用模式，或是對應更有效率的人工智慧推論及機器學習應用需求。

共享辦公室服務WeWork虧損相比去年同期擴大四倍 會員人數也銳減四分之一

從近期WeWork財務數據顯示，今年第一季內虧損達21億美元，相比去年同期擴大四倍之譜，同時會員人數也流失超過四分之一，其中因素包含疫情影響造成許多企業停工，或是鼓勵員工改在家中遠距工作，而與WeWork共同創辦人暨前任執行長Adam Neuman達成和解，同時也讓WeWork認列4.8億美元非現金費用項目支出。

Google：Material You設計語言 並非與三星合作產物

針對此次揭曉的Material You設計語言，Android及Pixel創意部門總經理Sebastian Bauer在訪談中說明此項設計語言，確實有諸多源自2014年提出的Material設計思維，但是會以更貼近用戶本身需求呈現，同時也會陸續應用在Google更多硬體設備及軟體服務，同時也會開放OEM合作夥伴、開發者使用。

Snap推出幫網紅獲得打賞的新功能！

Snap將更積極地擁抱擴充實境，發表新版AR眼鏡，擴大其購物功能，以便與臉書、字節跳動旗下TikTok等其他社群媒體平台...

同樣都能深度理解使用者語句 Google提出的「LaMDA」、「MUM」有什麼不同？

此次Google I/O 2021中，Google分別宣布兩種語言模型「LaMDA」 ((Language Model for Dialogue Applications)與「MUM」 (Multitask Unified Model)，兩者均標榜能藉由深度學習方式理解使用者語句含意，進一步做出合適回應，但實際應用還是有明顯差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。