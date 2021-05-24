向AMD EPYC處理器借力 戴爾科技集團第15代PowerEdge系列伺服器推動虛擬化、AI效能

在此次戴爾科技集團推出的第15代PowerEdge系列伺服器產品中，有特定幾款伺服器採用AMD代號「Milan」的第三代EPYC伺服器處理器。而依照戴爾科技集團說明，藉由EPYC伺服器處理器多核心架構設計，將能對應各類虛擬化應用模式，或是對應更有效率的人工智慧推論及機器學習應用需求。

藉由AMD第三代EPYC伺服器處理器帶動2倍運算效能

從AMD今年正式推出代號「Milan」、採Zen 3架構設計的第三代EPYC伺服器處理器特性來看，主要強調藉由台積電7nm FinFET製程與Zen 3架構設計，標榜帶動2倍運算效能提升。透過延續多核心設計，並且讓每組核心最高可配置32MB容量的L3快取記憶體，以及分別可採4通道、6通道與8通道記憶體配置設計，藉此提升處理器整體運算效能，更藉由相容既有腳位設計，讓現有伺服器產品即可透過BIOS韌體更新加入支援，使得伺服器業者能更快打造採用第三代EPYC伺服器處理器產品，甚至能讓設計成本相對降低，進而讓伺服器產品價格更具競爭力。

此外，AMD也在此次推出的第三代EPYC伺服器處理器標榜強化加密安全防護設計，甚至更與Google Cloud合作加密運算應用功能，讓政府機構、金融單位，或是從事數據處理業者，能藉此確保運算處理安全性。

第三代EPYC系列處理器中，入門款為8核心、180W電功率起跳，最高為64核心、280W電功率設計，運作時脈則從2.00GHz起跳，最高可達4.00GHz，最高對應4TB記憶體容量，以及128組PCIe 4.0連接埠，另外也支援SMT與Turbo Boost技術，以及18G AMD Infinity Fabric與記憶體加密，更支援加密虛擬化應用等。

相較採Zen 2架構設計的第二代EPYC系列處理器，是以四組核心共用單一16MB L3快取記憶體，AMD第三代EPYC系列處理器則是藉由Zen 3架構設計，讓八組核心共用單一32MB L3快取記憶體，藉此讓每組核心能使用更大快取記憶體空間，進而讓多核運算變得更具效率，同時也能降低整體運算功耗

對應虛擬化運算，同時推動人工智慧技術應用

而藉由本身單一處理器具備更多核心數量配置設計，更標榜使用VMware等藉由處理器數量計費的虛擬化運算服務時，可以減少更多成本支出，同時可在虛擬化過程透過更多核心對應穩定運算，或是實現更高的多工處理效益，對於需要透過少量伺服器支撐更多虛擬化設備運作中小型企業，或是學校等教學單位佈署電腦設備等情況而言，將能更容易控制預算，另外也能藉由虛擬化佈署降低實體設備維護及更新，以及大量軟體授權所需花費成本。

另外，針對企業與專業領域運算需求，AMD更在第三代EPYC系列處理器強調安全性提升表現，不僅在處理器整合32位元MCU安全核心子系統設計，並且強調可針對Spectre類型漏洞攻擊進行預測防禦，並且針對SSB (Speculative Store Bypass)推測執行旁路漏洞藉由硬體端，以及實際或虛擬系統進行防護，另外也不受過去曾發生的Meltdown、Foreshadow、Spoiler、Lazy FPU或MDS等問題影響。

搭配Dell EMC第15代PowerEdge系列伺服器提高運算穩定及安全性

這次在戴爾科技集團推出第15代PowerEdge系列伺服器產品裡，總計有6款採用AMD第三代EPYC系列處理器，除了具備上述處理器運作使用特性，更包含Dell EMC在伺服器產品所加入的新設計，例如標榜可高度自動化運作、零維護運作模式，以及從設計開發階段到出貨至用戶拆箱開機使用都能確保伺服器使用安全，另外也針對運算效能需求採用水冷與客製化散熱系統設計，藉此讓伺服器能在工作執行表現更穩定。

尤其藉由AMD處理器多核心執行大規模虛擬化機器佈署應用，或是透過多核運算對應人工智慧、機器學習等配置，甚至可對應更龐大的超算需求，例如荷蘭國家亞原子物理研究所便藉由Dell EMC伺服器產品，搭配AMD EPYC處理器計算宇宙元素，而祼機自動化平台業者Packet更透過搭載AMD EPYC處理器的Dell EMC伺服器，以機器學習運算方式實現更具成本效益的資料傳輸表現。

由於導入更多核心設計，並且藉由Zen 3架構提昇運算效率，更導入加密運算且維持相同腳位設計，讓企業用戶能更容易在預算需求內取得更高運算效能。搭配Dell EMC在伺服器產品設計，更可確保伺服器運作穩定表現，更可確保拆箱後即可安全使用特性，讓企業可無縫接軌更多以數據為導向的運算應用，並且從巨量數據挖掘有用商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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