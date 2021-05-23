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共享辦公室服務WeWork虧損相比去年同期擴大四倍 會員人數也銳減四分之一

聯合新聞網 / 楊又肇

從近期WeWork財務數據顯示，今年第一季內虧損達21億美元，相比去年同期擴大四倍之譜，同時會員人數也流失超過四分之一，其中因素包含疫情影響造成許多企業停工，或是鼓勵員工改在家中遠距工作，而與WeWork共同創辦人暨前任執行長Adam Neuman達成和解，同時也讓WeWork認列4.8億美元非現金費用項目支出。

依照文件顯示，WeWork在去年全年累積虧損達32億美元，今年第一季營收更從去年同期的11億美元下滑至5.98億美元，跌幅高達近50%比例，同時更流失近20萬名會員，相比去年3月時的69.3萬名會員，目前減少至49萬名。

而為了進行財務及組織上的重組，並且退出始終無法獲利市場，WeWork在今年第一季投入重組花費約達4.94億美元，相比去年同期的5600萬美元支出明顯增加許多。而先前與Adam Neuman達成和解，並且支付4.8億美元費用，更使WeWork在今年第一季虧損擴大。

不過，在經歷去年2月迎接新任執行長Sandeep Mathrani，並且再次籌集資金維持運作之後，WeWork預期可在今年第四季內恢復盈利，並且計畫重新規劃掛牌上市事宜，更預期可在2024年使全年營收增加至70億美元規模。

WeWork曾計畫在2019年掛牌上市，同時也接連在英國倫敦與美國紐約等城市租下黃金地段辦公大樓，藉此吸引企業、新創業者租賃使用，當時更因為取得包含SoftBank在內業者投資，使得WeWork市值衝上480億美元規模。

但由於後續因為投資者認為WeWork財務結構不正常，同時也因為SoftBank最終取消投資，使得WeWork當時掛牌上市的計畫告吹2024年，甚至讓原本高達470億美元市值大幅下滑。而去年由新任執行長Sandeep Mathrani帶領後，開始削減非必要成本開銷，同時也透過重新籌集資金讓公司運作恢復正常。

就相關傳聞指出，WeWork計畫透過與隸屬Bow Capital Management旗下空殼公司洽談合併事宜，估計將可讓WeWork市值增加至100億美元，但仍比2019年初的470億美元市值有不少差距。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 紐約

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