Google計畫在紐約啟用第一家實體門市 預計今年夏季正式開幕

Google宣布，將在今年夏季於紐約啟用第一家實體門市，地點則位於Google紐約辦公室樓下，同時鄰近紐約著名景點雀兒喜市場 (Chelsea Market)，並且將以Google Store Chelsea為稱。

在此之前，包含蘋果、微軟也已經在紐約第五大道上設置旗艦等級實體門市，而Google說明選擇在紐約設立旗下第一家實體門市的原因，除了本身已經在紐約進駐超過20年，同時內部超過11000萬名員工均來自紐約，加上過去Pixel系列硬體裝置也均選擇在紐約發表，顯示Google從過去以來一直都與紐約有深厚關係。

跟其他業者一樣，Google同樣也會藉由實體門市傾聽消費者最直接的反饋意見，同時也能透過不同消費者意見修正旗下硬體產品或軟體服務使用體驗，因此Google認為設立實體門市也會成為軟硬體發展重要環節。

在實體門市內，Google將會展示旗下Pixel系列手機、NEST系列產品，以及包含Pixelbook與Fitbit旗下健康手環裝置，另外也會提供產品諮詢、技術協助與產品維修等服務。

由於目前美國境內依然受疫情影響，因此Google也強調實體門市也會遵循紐約、美國境內防疫政策，並且要求配戴口罩、手部清潔後才能進入門市，同時也會要求遵守保持社交距離，門市環境也會在一天內清潔數次，避免病菌造成潛在影響。

針對希望更快收到產品，但又不想花費太多時間在實體門市逗留的消費者，Google也提供先透過線上Google Play Store訂購產品，後續可直接在實體門市取貨的服務，藉此降低消費者染疫風險。

不過，Google並未透露在Google Store Chelsea之後，是否會繼續在市場擴展更多實體門市，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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