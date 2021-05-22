目前每秒就有超過900個Arm架構處理器出貨 預期擴展至更多運算場景

今年2月時，說明在2020財年第三季 (2020年第四季)內，便由合作夥伴累積提供超過67億個以Arm架構設計的處理器產品，並且創下平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨紀錄。而在稍早對外公布數據中，則是增加至每秒就有超過900個Arm架構處理器出貨。

依照Arm說明，在2020財年最後一個季度內，總共有超過73億個以Arm架構設計的處理器產品由合作夥伴累積提供，相比去年同期增加達22%，相當每秒出貨數量達900組，或是每天出貨數量達7000萬組以上，而整個2020財年內的累積出貨量達250億個，相比2019財年約增加13%，而總計累積出貨量則達1900億個以上。

至於在Mali GPU方面，Arm也說明在2020財年內累積出貨達10億個以上，目前更在全球市場累積出貨超過80億個Mali GPU。

而在2020財年內總計有104家合作夥伴簽署162項授權協議，其中有超過一半授權對象為首次與Arm合作夥伴，其中包含SEMIFIVE、Telechips，而藉由Arm Flexible Access (AFA)計畫取得Arm授權的合作夥伴更累積達90家，藉此更快將應用Arm架構處理器產品帶進市場。

Arm IP產品事業群總裁Rene Haas更表示，預期在推出Armv9架構後，將能進一步加速市場對於低耗電、高效能運算需求成長，同時也將藉由5G網路技術擴大更大運算應用範疇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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