Google：Material You設計語言 並非與三星合作產物

針對此次揭曉的Material You設計語言，Android及Pixel創意部門總經理Sebastian Bauer在訪談中說明此項設計語言，確實有諸多源自2014年提出的Material設計思維，但是會以更貼近用戶本身需求呈現，同時也會陸續應用在Google更多硬體設備及軟體服務，同時也會開放OEM合作夥伴、開發者使用。

不過，雖然Google強調Material You設計語言同樣採開放形式使用，但像是佈景主題整體色調會隨桌布主要顏色變換的設計，目前還是會成為Pixel手機獨佔功能。而OEM廠商、開發者均可藉由Material You設計語言打造客製化操作介面，或是設計全新App外觀。

至於有人質疑Material You設計語言有部分細節跟三星的One UI相似，Google方面對此回應則認為是「英雄所見略同」，但強調依然會有部分細節上的差異，同時也說明Material You設計語言並非與三星合作產物。

針對今年特別提出此設計語言的原因，Google則是強調希望能詮釋使用者個人化的使用體驗，同時也讓原本Material設計語言可以進一步強化。另外，透過Material You設計語言也預期能進一步簡化使用者操作流程，藉此減少手機非必要電力損耗，同時也能讓裝置執行效率相對提升許多，對於整體環境排碳量多少也能達到降低效果。

Google表示，Material You設計語言是由內部軟體團隊、硬體團隊與設計團隊共同打造，因此在整體操作會有更高協調性、連貫性，因此也更容易讓不同裝置間連動使用，同時在Google諸多服務、第三方App也能有更高度的外觀統合性，進而可在更多硬體、服務與App形成廣大生態。

新版Material You設計語言目前已經套用在Android 12公開測試版本內，預期會在秋季隨著正式版本釋出，而更多Google合作OEM廠商預期也會在旗下手機產品導入Material You設計語言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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