Gogoro與大長江集團、雅迪科技集團合作 將Gogoro電池交換網路帶進中國市場

繼先前宣布與印度最大機車品牌Hero MotoCorp合作，Gogoro再次宣布與中國最大燃油摩托車製造商大長江集團，以及全球最大二輪電動車製造商雅迪科技集團合作，同樣將成為PBGN (Powered By Gogoro Network)設計方案合作夥伴，藉此在全球最大二輪車市場擴展Gogoro電池交換網路。

作為全中國最大的摩托車製造商，大長江集團連續18年、每年銷售超過200萬輛燃油機車，而雅迪科技集團則在2020年就賣出超過1000萬輛的電動二輪車輛，而Gogoro此次宣布與這兩個集團合作，預期將能在全球最大二輪車市場－中國推動Gogoro電池交換網路的「一換就GO」 (Swap & Go)換電體驗，並且擴大PBGN設計車款發展。

而諾貝爾和平獎得主、前美國副總統，同時也是Gogoro投資者之一的艾爾·高爾 (現為Generation Investment Management共同創辦人與董事長)表示，Gogoro近期與印度Hero MotoCorp合作，此次再與大長江集團、雅迪科技集團合作，預期將可藉由智慧電池交換系統推動亞洲地區永續能源革命。

此次合作中，大長江集團、雅迪科技集團都將以PBGN設計方案打造自有品牌電動車輛，並且因應中國預計在2025年前淘汰2.7億輛不符合品質與安全規範車輛，同時部分地方政府也將推動全新車輛用電補充規範，讓城市內能以更安全、方便形式使用移動電能。

同時，大長江集團、雅迪科技集團將合資成立一間營運公司，負責在中國地區佈署電池交換基礎建設，並且管理相關運作，預計在今年先於特定城市啟用，更計畫在2022年於更多城市啟用營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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