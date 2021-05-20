快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從Google轉戰小米 再加入Facebook的Hugo Barra確定離開

聯合新聞網 / 楊又肇

Google轉戰小米，再從小米換到Facebook擔任虛擬實境業務負責人的Hugo Barra，稍早證實將從Facebook離開。

在對外聲明內容中，Hugo Barra除了表示自己將從Facebook Reality Labs團隊離開，更再次預告Facebook日前證實與Luxottica集團合作，並且將以雷朋品牌打造的智慧眼鏡，預計會在今年內問世。

Hugo Barra並未透露具體離開原因，僅透露將會嘗試不同領域，其中包含健康醫療相關技術發展。

過去曾在Google任職期間擔任Android產品管理副總裁，並且成為Android作業系統重要推手，後續則因為一些因素決定離開Google，並且加入當時準備擴展國際市場的小米，擔任國際事業部總裁，甚至以「虎哥」名稱增加親和力，藉此拉近與用戶互動距離。

不過，Hugo Barra在2017年宣布離開小米，並且加入Facebook團隊，負責帶領Oculus VR團隊，後續更加入Facebook Reality Labs團隊，推動Facebook在虛擬實境與擴增實境技術合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Facebook Google 小米

延伸閱讀

Google新功能齊發 整合穿戴平台、相簿能上鎖

全球重視隱私！Google強調不賣隱私、強化管理

Google Wrokspace增加可供線上共同討論、彙整想法的智慧畫布功能

Google打造全新「LaMDA」自然語言模型框架 讓冥王星、紙飛機能擬人化對話

相關新聞

1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡

行政院宣布推出「1922 簡訊實聯制」系統，整合五大電信商，讓民眾在掃描 QR Code 後快速開啟手機簡訊、自動帶入場所代碼，傳送到收訊號碼 1922 即可完成實聯登記。這項服務完全無需額外支付簡訊費用（包含店家及顧客），更重要的是可以使用最少時間完成實聯制登記作業，而且不用擔心個資外流。

Google：Material You設計語言 並非與三星合作產物

針對此次揭曉的Material You設計語言，Android及Pixel創意部門總經理Sebastian Bauer在訪談中說明此項設計語言，確實有諸多源自2014年提出的Material設計思維，但是會以更貼近用戶本身需求呈現，同時也會陸續應用在Google更多硬體設備及軟體服務，同時也會開放OEM合作夥伴、開發者使用。

同樣都能深度理解使用者語句 Google提出的「LaMDA」、「MUM」有什麼不同？

此次Google I/O 2021中，Google分別宣布兩種語言模型「LaMDA」 ((Language Model for Dialogue Applications)與「MUM」 (Multitask Unified Model)，兩者均標榜能藉由深度學習方式理解使用者語句含意，進一步做出合適回應，但實際應用還是有明顯差異。

從Google轉戰小米 再加入Facebook的Hugo Barra確定離開

從Google轉戰小米，再從小米換到Facebook擔任虛擬實境業務負責人的Hugo Barra，稍早證實將從Facebook離開。

深色皮膚特別難對焦？Google未來將調整Android相機膚色拍攝功能

強調旗下服務重視用戶隱私之餘，Google也強調將使Android手機相機拍攝功能能有更大膚色包容性。

IFA 2021難擋疫情不確定性！終究決定取消

今年初原訂以「Tech is Back」作為主題，預告將在9月3至7日間以實體展會形式舉辦的IFA 2021，稍早由主辦單位Messe Berlin、德國娛樂和通訊電子工業協會證實因疫情影響而將取消，但預計明年9月2日至6日間以實體活動形式舉辦IFA 2022。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。