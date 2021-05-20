從Google轉戰小米 再加入Facebook的Hugo Barra確定離開

從Google轉戰小米，再從小米換到Facebook擔任虛擬實境業務負責人的Hugo Barra，稍早證實將從Facebook離開。

在對外聲明內容中，Hugo Barra除了表示自己將從Facebook Reality Labs團隊離開，更再次預告Facebook日前證實與Luxottica集團合作，並且將以雷朋品牌打造的智慧眼鏡，預計會在今年內問世。

Hugo Barra並未透露具體離開原因，僅透露將會嘗試不同領域，其中包含健康醫療相關技術發展。

過去曾在Google任職期間擔任Android產品管理副總裁，並且成為Android作業系統重要推手，後續則因為一些因素決定離開Google，並且加入當時準備擴展國際市場的小米，擔任國際事業部總裁，甚至以「虎哥」名稱增加親和力，藉此拉近與用戶互動距離。

不過，Hugo Barra在2017年宣布離開小米，並且加入Facebook團隊，負責帶領Oculus VR團隊，後續更加入Facebook Reality Labs團隊，推動Facebook在虛擬實境與擴增實境技術合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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