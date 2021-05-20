從Google轉戰小米 再加入Facebook的Hugo Barra確定離開
從Google轉戰小米，再從小米換到Facebook擔任虛擬實境業務負責人的Hugo Barra，稍早證實將從Facebook離開。
在對外聲明內容中，Hugo Barra除了表示自己將從Facebook Reality Labs團隊離開，更再次預告Facebook日前證實與Luxottica集團合作，並且將以雷朋品牌打造的智慧眼鏡，預計會在今年內問世。
Hugo Barra並未透露具體離開原因，僅透露將會嘗試不同領域，其中包含健康醫療相關技術發展。
過去曾在Google任職期間擔任Android產品管理副總裁，並且成為Android作業系統重要推手，後續則因為一些因素決定離開Google，並且加入當時準備擴展國際市場的小米，擔任國際事業部總裁，甚至以「虎哥」名稱增加親和力，藉此拉近與用戶互動距離。
不過，Hugo Barra在2017年宣布離開小米，並且加入Facebook團隊，負責帶領Oculus VR團隊，後續更加入Facebook Reality Labs團隊，推動Facebook在虛擬實境與擴增實境技術合作關係。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪使用Chrome遠端桌面 在家工作連回公司電腦
▪善用iPhone、iPad及Mac 幾個小技巧搭配蘋果裝置在家工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言