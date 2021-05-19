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Google計畫以地熱發電 實現2030年零排碳目標

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Google I/O 2021主題演講的最後，Google執行長Sundar Pichai說明Google在2007年實現碳中和目標，並且在2017年完成導入百分之百綠能運作目標，預計在2030年成為零排碳運作業者。而為了實現這樣的目標，Google計畫透過地熱方式產生電力，藉此推動旗下數據中心運作需求，甚至也將成為未來新總部園區運作電力來源。

依照Google說明，在數據中心運作部分將會大量導入人工智慧運算，藉此在不同電力使用狀態下切換供電運作模式，例如在白天日照充足情況下可改為太陽能發電，而在夜間或日照效率較低時，則可透過風力發電。

但是光靠太陽能與風力發電終究還是不夠，因此在Google計畫中更將以地熱發電方式產生更多電力，初期預計會先應用在美國內華達州的數據中心，同時之後也會用在Google準備興建的全新總部園區，並且配合龍鱗式太陽能板設計產生更多電力，藉此推動綠能運作目標。

除了Google，目前包含微軟、蘋果在內科技業者也均表明會在2030年實現碳排放目標。

其中，蘋果將使旗下銷售產品達成完全零碳排放，不僅只是在產品設計實踐此目標，同時也將與供應鏈、合作夥伴一同實現更徹底的零碳排放表現，其中包含讓零件供應過程盡可能減少碳排放，本身在產品設計也會採用大量減少碳排放。

而微軟方面則計畫透過「Transform to Net Zero」結盟轉型計畫，與更多合作夥伴一同致力零碳排放，並且宣布與電力銷售商Vattenfall，另外也要求旗下供應鏈合作廠商必需遵循減少碳排放措施。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 太陽能發電 Google

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