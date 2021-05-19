Google打造Project Starline 與遠方親友更真實「面對面」互動

相較三星旗下「STAR」實驗室打造的「智慧人類」項目NEON，Google也藉由結合軟硬體技術打造的Project Starline項目，讓使用者能與高度擬真的3D人像進行自然交談互動。

依照Google說明，Project Starline項目使用特殊硬體與軟體技術打造，其中包含採用特殊顯示器呈現相當真實的3D影像，讓使用者能直接以雙眼感受擬真光影，甚至真實景深感受，就像真人坐在對方跟自己聊天互動一般。

為了呈現極度擬真效果，Google藉由機器學習、電腦視覺、即時壓縮技術，以及空間音訊等技術，藉此讓投射影像呈現更自然、逼真。

在相關應用中，Google認為可以透過這樣的方式，讓使用者能與遠方親友進行「近距離」即時互動，在內部測試中也讓部分位於美國灣區、紐約及西雅圖的員工遠端連線，並且透過部分醫療照護機構、媒體單位進行前期測試，預計今年底會開放合作企業試用，藉此取得更多意見反饋。

從想像來看的話，Project Starline或許是Google用來消弭現有視訊互動產生的隔閡感，透過更真實的互動影像與聲音互動，讓使用者能更真實感受遠方親友面容與聲音。

不過，Google並未透露建置Project Starline所需成本，但預期此項技術逐漸普及之後，相關成本應該也會變得更容易接受吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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