Google攜手三星 讓Wear OS整合Tizen作業系統
先前有消息指稱三星下一款智慧手錶將更換為Wear OS，不再使用Tizen作業系統，在此次線上形式舉辦的Google I/O 2021期間，Google便證實與三星合作，讓新版Wear OS作業系統整合三星Tizen作業系統，並且統整兩款作業系統所對應App內容。
如此一來，更間接證實三星接下來預期會公布的Galaxy Watch 4，確定會採用新版Wear OS作業系統。
依照說明，新版Wear OS將使App啟用速度提高30%，同時也會對應更常配戴使用時間，另外也會整合Fitbit健康記錄技術，讓使用者更容易透過智慧手錶追蹤個人身體狀態，並且強調整體操作體驗將會更加流暢。
同時，Google也表示將會連帶更新Wear OS上的App服務，包含Google Assistant、Google Maps、Google Pay等服務，同時也確定YouTube Music服務也會加入Wear OS作業系統。
但在此次說明中，Google並未如市場預期揭曉Pixel品牌的智慧手錶產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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