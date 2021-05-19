Google接下來將以Material You作為主要介面設計語言
在2014年提出Material設計語言，讓手機操作介面可以更直覺、擬真且簡化之後，Google此次也說明在Android 12採用介面設計，將以Material You為稱。
在名稱加上「You」，Google表示新款設計語言將更著重個人化，意味在個人風格設置、對應個人使用需求的比重將會提高，例如在Android 12內已經加入可更換更多字型、圖示呈現風格，甚至也讓佈景主題配色可隨桌布內容調整最佳色彩呈現效果。
除此之外，Material You依然延續原本Material設計語言，因此在操作上也會透過簡化介面呈現更直覺操作，甚至比擬真實操作模式，例如直覺透過撥桿調整音量、螢幕亮度，或是開關定位功能等。
而藉由介面精簡設計，Google也說明新版Android 12可讓處理器資源損耗佔比減少22%，甚至可讓裝置藉由省電延長使用時間。
Material You設計語言不僅會應用在Android 12，預期也會套用在Wear OS作業系統，以及更多Google操作介面。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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