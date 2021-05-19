Android 12開放公測！加入新介面設計、更多隱私設定與支援數位車鑰匙功能

在此次Google I/O 2021裡，Google自然也揭曉目前重點發展的Android 12更多細節，同時也宣布目前全球Android裝置啟用數量已經超過30億台，而新版作業系統也確定從即日起提供公開測試的beta 1版本，並且加入華碩、OnePlus、OPPO、realme、vivo、夏普、小米、TCL、ZTE與Tecno在內業者手機相容測試，而Google自有Pixel系列手機自然也能加入測試。

依照Google說明，此次Android 12作業系統更新將著重於高度客製化、隱私安全，以及協同使用三大體驗，並且讓整體處理器執行效能提昇達22%，另外更加入數位車鑰匙功能 (Car Key)，讓使用者能直接透過手機當做車輛鑰匙。

其中，在高度客製化功能方面是透過此次搭載的Material You設計語言，讓使用者能更高度客製化操作介面，甚至可隨著桌布內容改變相應色調，同時操作介面也變得更加親民，並且可在下拉選單增加Google Pay、Google Home控制項目。

而在隱私安全部分，則是在Android 12加入更快讓使用者關閉隱私相關項目，例如快速關閉麥克風或相機鏡頭功能，同時在使用時也會透過指示燈號告知，並且讓使用者能透過列表知曉各項App使用狀況，或是設定僅讓App記錄個人概略位置，而非具體位置資訊。

另外，Google也強調所有隱私內容都會透過「Private Compute Core」 (隱私運算核心)確保安全，同時標榜所有隱私相關執行運算都僅會在個人裝置上完成，不會上傳至雲端存放。

至於協同使用方面，Google則是標榜Android 12可以應用在各類裝置，同時也強調跨硬體裝置間的連動使用模式，例如使用者可以透過Android手機，將登入相同帳號的Chromebook解鎖，並且透過Chromebook接聽來電，或是快速將Android手機上的照片傳遞至Chromebook，另外也能直接當做Android TV的遙控器。

在數位車鑰匙功能部分，Google則確定將先與BMW車款合作，讓Pixel系列與三星特定手機可當做車鑰匙開啟車門，並且啟動車輛，同時未來也會加入更多品牌車款支援此項功能。

目前Pixel系列手機，以及包含華碩、OnePlus、OPPO、realme、vivo、夏普、小米、TCL、ZTE與Tecno在內業者特定手機，可從即日起下載公開測試版本的Android 12 beta 1進行體驗。

至於正式版本則會在今年秋季左右釋出，屆時預期也會公布新款Pixel系列手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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