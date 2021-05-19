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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

Google強調將用戶隱私放在優先順位 讓服務能更安心使用

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Google I/O 2021中，Google不意外地多次提及隱私安全，其中更強調在Android 12加入諸多隱私保護功能，甚至也在Google Search等服務增加隱私資料刪除功能，或是快速修改遭洩漏帳號密碼功能。

在新版Android 12中，除了開啟相機時會增加提示圖示，更在下拉選單增加快速關閉麥克風或相機選項，另外也會透過列表標示不同App使用歷程，或是選擇僅向App提供概略位置資訊等。

而在個人帳號設定中，則是增加可快速刪除15分鐘前搜尋所使用關鍵字、開啟網頁等資訊。此外，先前原本是由使用者自行設定的自動刪除隱私功能，目前則會成為新Google帳號註冊用戶預設開啟選項，意味18個月後就會自動刪除在Google服務上的搜尋記錄。

同時，如果發現個人密碼在網路上遭洩漏的話，使用者現在也能快速變更，透過Duplex on the Web技術即可快速協助使用者更改密碼，此項功能會先開放美國境內Android手機的Chrome瀏覽器使用，未來將會擴展至更多國家地區使用。

至於在Google Photos服務內，Google則是加入可將隱私或敏感照片透過加密文件夾保護，藉此避免遭他人觀看。此項功能將會先開放Pixel系列手機使用，未來也會陸續開放其他Android手機使用。

Google表示，所有服務都會以用戶隱私為優先，並且提供高度隱私控制權。不過，對於App內容隱私資料取用部分，Google顯然並未特別說明，但強調會讓使用者決定個人隱私如何被使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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