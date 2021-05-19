Google Maps詳細地圖、室內擴增實境導航 將開放更多城市使用

先前已經多次更新的Google Maps服務，在此次Google I/O 2021期間依然有不少更新。

其中，Google將去年8月已經在倫敦、紐約及舊金山等城市增加的詳細地圖功能，進一步帶到柏林、聖保羅、西雅圖、新加坡等全球50個城市地區，讓使用者能透過Google Maps清楚辨識地圖上的分隔島、斑馬線與交通號誌所在位置。

另外藉由數據統整應用，Google Maps將會依照使用者搜尋時間、搜尋項目加強顯示特定資訊，例如在上午8點時候會自動加強顯示鄰近地點的咖啡店，接近中午時候則會著重顯示餐廳，而如果持續在Google Maps上搜尋景點的話，系統就會強化顯示鄰近景點。

而先前已經更新的導航功能，除了會先以排碳量最少的環保路徑安排為主，同時也會依照即時資訊規劃最不容易堵車路徑，另外也會加入車流或人潮繁忙地區顯示設計，讓使用者能更直覺避開這些路段。

至於在先前已經推行的擴增實境導航功能，目前會加上更多資訊，其中更包含複雜路口路名、特定景點資訊與商店名稱，同時也會顯示旅遊時入住地點所在方位，讓使用者能更快找到入住地點，先前已經開始在部分城市加入的室內擴增實境導航功能，接下來也會更多城市地區推行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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