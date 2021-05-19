Google Search透過「MUM」設計 正確識別完整語句表達內容
相比過去在Google Search僅能以關鍵字詞進行比對搜尋，Google表示在接下來的設計中，將會加入「MUM」 (Multitask Unified Model)設計，讓使用者能直接透過完整語句直接進行搜尋，而Google Search背後運作系統則會逐一比對語句中涵蓋意思，並且參考諸多場景內容給予合適搜尋解答。
形式上有點類似Google此次預覽的「LaMDA」自然語言模型框架運作方式，「MUM」會針對使用者輸入語句關鍵字詞逐一比對，並且參考不同關聯內容藉此搜尋更精準解答，並且以合適方式給予回覆。
依照Google說明，在「MUM」設計運作表現中，將比原本透過BERT自然語言模型框架理解結果高出1000倍，意味將能更正確透過使用者輸入關鍵字詞找到精準解答。
例如此次舉例詢問攀爬過位於美國華盛頓州內的亞當斯山後，希望進一步在今年秋天挑戰位於日本的富士山時，系統就會比對亞當斯山與富士山的高度，同時考量富士山較容易下雨，同時預計前往時間處於秋季，會額外建議使用者多帶防雨、保暖衣物，甚至也會自動帶出富士山相關介紹、需要準備物品等。
而在其他搜尋應用服務中，Google也說明藉由Google Lens服務提供更便利、直覺的搜尋體驗，除此之外也會繼續強化結合擴增實境的搜尋結果呈現內容，並且針對搜尋結果內容增加意見反饋選項，以及相關隱私取用設定，另外也會針對搜尋結果實際產生方式進行說明，藉此確保搜尋呈現內容的公正性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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