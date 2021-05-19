Google揭曉第四代TPU加速器效能翻倍 展示其量子運算發展進度
在2018年推出第三代TPU加速器 (Tensor Processing Unit)後，Google在此次以線上形式舉辦的Google I/O 2021宣布推出第四代TPU加速器設計，另外更藉由展示旗下位於加州聖塔芭芭拉的Quantum AI Campus，藉此說明投入量子運算發展決心。
依照Google說明，第四代TPU加速器運算效能相比前一代產品提昇一倍，同時藉由4096組第四代TPU加速器構成的POD運算裝置，更可對應1 exaFLOPS以上的運算表現 (即每秒1018次浮點運算)。
目前第四代TPU加速器已經應用在旗下數據中心，預計今年底之前將會開放所有Google Cloud服務用戶使用，並且可應用在人工智慧技術、深度學習等運算領域。
另外，Google此次也由電影演員Michael Pena以輕鬆形式，帶領眾人參觀位於聖塔芭芭拉的Quantum AI Campus，藉此說明Google在量子運算發展決心，同時也強調目前能以10毫開 (millikelvin)低溫執行量子運算。
而在目前業界已經可實現100量子位運算量情況下，Google預期能藉由校正技術實現1000量子位運算，甚至挑戰高達100萬量子位運算規模，藉此對應未來更龐大規模運算需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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