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Google打造全新「LaMDA」自然語言模型框架 讓冥王星、紙飛機能擬人化對話

聯合新聞網 / 楊又肇

藉由全新「LaMDA」自然語言模型框架，Google預期將可讓電腦系統更容易理解使用者對話涵蓋意義，並且能藉由串接不同場景對應方式進行更自然地對話互動。

依照Google說明，語言是用於了解知識的重要工具，使得Google翻譯成為許多人用於觀看其他語言撰寫內容時所使用工具，但受限於現行BERT自然語言模型框架，造成Google翻譯轉換結果依然不算理想，其中因素包含對於語言內容理解有限，同時可同時關聯資訊也相對有限。

而Google提出名為「LaMDA」 (Language Model for Dialogue Applications)的全新自然語言模型框架，將可讓電腦系統比擬真人思路理解使用者對話內容，進而透過不同場景應對方式呈現更貼近真實的互動。

不過，「LaMDA」目前仍處於相當早期開發階段，因此Google目前尚未有導入旗下服務規劃。而「LaMDA」也會以開源形式，讓更多開發者測試使用。

而從實際示範中，Google分別以冥王星、紙飛機擬人化進行對談，藉此詮釋「LaMDA」仿照真人思路的對話模式，其中除了會從使用者對話中有限關鍵內容進行比對，針對對話內容相應場景自動切換找尋合適回應方式。

例如擬人化的冥王星會抱怨其他人把它視為矮行星，或是建議來看它的時候多穿件衣服保暖，而紙飛機則會針對使用者提問內容進行反推，並且說明飛得遠的祕密技巧。

依照Google規劃，未來「LaMDA」將會進一步應用在Google Search、Google Assistant等需要大量語言理解應用項目。

從目前展示內容來看，「LaMDA」背後所串接資料量相當龐大，同時也會從對話過程中持續學習、改變互動模式，意味隨著持續互動情況下，「LaMDA」將會藉由學習知曉更多對話內容互動模式，進而讓對話互動可以變得更加自然，同時未來也能藉由更能理解使用者對話需求，讓翻譯內容也能變得更流暢。

此外，Google最終目的更希望能進一步讓電腦系統理解影像、文字、聲音、影片所代表含意，並且讓其理解結果能相互連結，即可讓電腦系統更快理解世界，並且讓使用者可以藉此更為便利，例如透過Google Search以文字搜尋山景城鄰近景點時，系統就會自動以地圖標示旅遊路線，並且標示各地必看景象，甚至可以直接搜尋影片中出現獅子在日落場景嘶吼的畫面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 冥王星 保暖 Google

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