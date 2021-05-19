Google Wrokspace增加可供線上共同討論、彙整想法的智慧畫布功能

在此次以線上形式舉辦的Google I/O 2021中，Google針對目前彈性辦公需求，讓位於各地員工透過線上討論、協作的Google Workspace進行更新，除了透露將向所有人開放使用之外，此次更宣布推出全新Smart Canvas (智慧畫布)功能，讓使用者更容易與他人透過線上規劃討論事宜。

Smart Canvas的設計，有點像是會議室內的白板，讓工作團隊成員可以共同進行腦力激盪，其中不僅可以透過Google Docs分享文件，更可將更多資料進行串接，或是快速列出待辦事項，甚至也能針對提出意見快速建立線上投票，而需要提醒特定成員時也如同在一般社群服務使用模式，僅需透過「@」即可標記特定成員，使其知曉提醒事項。

而針對目前開放眾人使用的Google Meet，從即日起將可直接在Google Workspace服務內透過Google Meet分享檔案文件，方便使用者更容易進行線上討論，同時在今年秋季也會與Google Docs服務整合，讓使用者透過Google Docs線上共同編輯相同文件時，同樣可以輕易透過Google Meet「面對面」討論。

另外，Google Meet也將藉由人工智慧技術自動強調視訊會議中發言者的畫面，或是自訂最佳檢視畫面，同時也會自動消除通話時的背景噪音，甚至可自動以字幕顯示發言者所陳述內容，藉此讓線上視訊討論可以變得更直覺，其他部分則包含可自動校正輸入文字等。

Google預期會在近期內公布更多新版Google Workspace內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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