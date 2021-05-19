亞馬遜傳以90億美元洽談收購米高梅 擴展影音內容資產

消息指稱，亞馬遜正與米高梅 (MGM)洽談收購事宜，但亞馬遜方面並未對此作任何回應。

就Variety網站取得消息指稱，此筆交易涉及金額可能會是90億美元，同時預期讓亞馬遜旗下電影工作室取得更多內容製作資源，並且強化亞馬遜旗下串流影音服務Prime Video及IMDb網路電影資料庫業務。

由於米高梅擁有包含《007》、《洛基》、《粉紅豹》等經典電影作品，同時旗下EPIX有線電視台更擁有《使女的故事》、《冰血暴》等電視劇，以及《創智贏家》、《倖存者》等實境秀節目，因此如果亞馬遜能順利收購米高梅的話，將可進一步增加內容資產豐富度，藉此在串流影音服務等市場與Netflix競爭。

▲米高梅持有《007》等電影資產

由於受到新型冠狀病毒疫情影響，使得米高梅旗下影業事務大受影響，因此也讓米高梅財務增長幅度受限，或許才讓亞馬遜有出資收購米高梅的計畫。

不過，此筆交易最後也可能失敗，或是出現其他競購對象，但如果能讓亞馬遜順利收購的話，將使亞馬遜在影音事業發展增加更多優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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