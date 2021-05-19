新版Wear OS、Pixel Watch 預期成為Google I/O 2021重點項目
今年度以線上形式恢復舉辦的Google I/O 2021，沒意外地將會揭曉Android 12更多具體細節，同時也預期會宣布全新用戶隱私政策，甚至可能揭曉與三星合作的自製處理器「Whitechapel」 (白教堂)消息。另一方面，Google顯然也將著重揭曉新款智慧手錶與新版Wear OS作業系統更新內容。
今年初的時候，Google宣布完成收購Fitbit，稍早更預告將在Google I/O 2021期間更新Wear OS作業系統，似乎顯示將準備推出以Pixel品牌打造的手錶裝置。
從先前收購Fossil旗下智慧手錶業務，後續更收購Fitbit，或許新款Pixel Watch將會整合這些品牌技術優勢，並且讓智慧手錶使用體驗能有不同感受。
Google I/O 2021將會在美國西岸時間5月17日上午10點正式展開 (台灣時間為5月18日凌晨1點)，其中重點將會聚焦在新版Android 12，以及全新用戶隱私政策，另外也預期會聚焦在新版Wear OS作業系統，以及Google可能推出的新款Pixel Watch，同時也可能公布與三星合作的自製處理器「Whitechapel」。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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