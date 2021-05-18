占印尼GDP 2%經濟體！叫車服務Gojek正式與電商業者Tokopedia合併

上個月傳出合併消息後，印尼叫車服務Gojek確定與電商業者Tokopedia合併，同時也證實合併後的新公司將以「GoTo」 (發音即為"go to")為稱，將成為印尼境內規模最大科技集團。

Gojek共同執行長Andre Soelistyo將擔任新公司執行長，而Tokopedia總裁Patrick Cao則會擔任新公司總裁，而Gojek共同執行長Kevin Aluwi則將擔任Gojek品牌執行長，Tokopedia執行長William Tanuwijaya則維持原本職務。

隨著新公司成立，GoTo也說明在2020年全年總計有超過220億美元交易值，其中金流部分則超過180億美元，而申請註冊成為合作駕駛的人數在去年底超過200萬人，商業合作夥伴數量則在去年底超過110萬家，同時累積超過1億名每月活躍用戶人數，形成印尼國內生產毛額 (GDP)約2%比例規模的經濟體。

目前GoTo投資者包含阿里巴巴集團、阿斯特拉國際企業集團、貝萊德投資管理公司、資本集團、DST、Facebook、Google、京東、KKR、Northstar、Pacific Century Group、PayPal、Provident、Sequoia Capital India、SoftBank Vision Fund 1、Telkomsel、淡馬錫控股、騰訊、Visa，以及華平投資。

雙方合併後，未來Tokopedia電商貨品將可藉由Gojek合作駕駛進行配送，同時預期擴展與更多商家合作機會，另外也會提供更多藉由配送資源打造服務，並且擴展更多中小企業合作商機，以及更多就業機會。

而先前受訪時，Gojek共同創辦人暨執行長Kevin Aluwi表示計畫在2030年以前實現零碳排放表現，同時也將實現零浪費、零社會經濟障礙在內的「三零」目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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