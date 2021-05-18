鴻蒙作業系統將「降低Android原始編碼比例」 持續建構開源版本

依照說明，華為已經在今年4月中旬建構開源形式的鴻蒙作業系統，並且以OpenHarmony 2.1.1.001為稱，同時也在5月12日建構OpenHarmony_release 2.1.1.003版本，預計在5月18日完成測試。另外，華為顯然也準備在今年10月開始建構OpenHarmony 3.0.001，並且預計在明年1月中旬過後進入OpenHarmony 3.0.300版本建構，以及後續測試。

相比Android 10作業系統以1525萬行編碼內容構成，開源形式的OpenHarmony 2.0大約是以460萬行編碼內容構成，並且透過1.8萬組API內容串接，相比Android 10所對應API數量約僅有一半左右，同時整體安裝所需儲存空間僅約Android 10的60%-70%，不僅能應用在手機，同時也能對應智慧穿戴、電視、平板等裝置使用。

在此之前，華為已經在新版鴻蒙作業系統加入電源管理子系統、感應元件子系統、升級子系統、人工智慧框架及子系統等設計，同時也標榜相比開源形式的Android作業系統，在編碼內容做了不少精簡，其中更去除諸多重複編碼，或是不需要的設計，讓鴻蒙作業系統能以更輕巧形式運作。

而在華為的設計中，顯然是在開源Android編碼內容基礎上建構鴻蒙作業系統，藉此實現相容使用Android App (透過APK檔案安裝方式)。不過，華為也計畫針對特定需求提供僅鴻蒙作業系統編碼內容版本，同樣採分散式架構、具備手機主要功能與上網功能，但App部分也主要仰賴在AppGallery軟體市集上架內容。

由於先前中美貿易戰影響，使得美國政府將華為列入技術出口禁止對象，導致華為雖然仍可透過開源方式使用Android作業系統，卻無法獲得Google Play Store等服務，使得華為手機在全球市場銷量面臨受限，而在中國境內則因為晶片供貨問題造成出貨量不足，因此在近期市佔比例已經逐漸被OPPO、小米超越。

即便透過拆分榮耀品牌，同時也藉由鴻蒙作業系統打造自有作業系統生態鏈，但華為依然受到晶片供應影響，因此仍可能讓華為在市場發展面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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