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AT&T確認旗下華納媒體與Discovery合併為新公司 打造規模更大串流影音內容業者

聯合新聞網 / 楊又肇

持有華納媒體 (WarnerMedia)的美國電信業者AT&T證實，確定與Discovery達成協議，未來將由華納媒體與Discovery合併成為全新公司。

目前合併後的新公司尚未確認正式名稱，但預期會在後續公布。

未來新公司將由AT&T持有71%股權，而Discovery則持有其餘29%股權，而新公司將由Discovery現任總裁暨執行長David Zaslav帶領發展，同時原本隸屬華納媒體的HBO、華納兄弟影業、DC Comics、CNN、卡通頻道、透納廣播公司等資產，以及包含源自Discovery的Discovery頻道、HGTV、Food Network、Eurosport、TLC、動物星球等頻道內容，未來都會統一集中在新公司。

AT&T最早在2016年以854億美元價格收購時代華納 (Time Warner)，雖然後續遭美國司法部以危害市場競爭，將使消費者權益受損為由提出訴訟，但最終仍由法院裁定整筆交易並未構成壟斷，因此讓AT&T順利收購時代華納，並且以華納媒體成為旗下子公司。

而此次進一步使華納媒體與Discovery合併成為新公司，雙方預期將能使更多串流影音服務帶到全球市場，並且推動更大成長機會。

此次交易預計會在2022年年中完成交易，但依然要等Discovery股東同意，並且取得監管機構批准，而AT&T預期合併後的新公司將可在2023年實現高達520億美元規模營收，另外也預期藉由使用AT&T網路服務用戶推動更大串流媒體觀看量。

依照市場看法認為，華納媒體與Discovery合併成為新公司後，將更有能力與Netflix、迪士尼在串流影音服務競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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