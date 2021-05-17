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結帳時1步驟減染疫風險！店員曝心聲：快關Face ID解鎖
國內疫情大爆發，雙北市升為第三級警戒階段。有商家店員呼籲，民眾在結帳時應避免使用Face ID解鎖，否則還得脫口罩解鎖，增加與店員間的傳染風險。
美妝網紅荔枝兒近日在Instagram發布限時動態，貼出網友私訊內容，對方自稱是一名商家店員，他呼籲，民眾到商家消費要結帳時，應關閉Face ID解鎖功能，並改為密碼解鎖，否則有的民眾會脫下口罩解鎖結帳，增加店員、民眾之間的傳染風險。
荔枝兒也回應表示，「我不知道可以關掉，我超討厭Face ID付款功能，我會提醒大家，謝謝你的貼心，防疫期間大家都要注意安全」。她也呼籲，「這是超棒的建議，大家學起來，不管是手還是手機都要消毒喔！」
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