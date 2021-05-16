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前HTC設計副總裁Scott Croyle加入蘋果 負責新款Beats耳機產品

聯合新聞網 / 楊又肇
▲前HTC設計副總裁Scott Croyle
▲前HTC設計副總裁Scott Croyle

LinkedIn更新資料顯示，前HTC設計與用戶體驗部門副總裁，同時後來也曾擔任Nextbit產品及設計長的Scott Croyle，目前已經在去年4月加入蘋果擔任總監職位。

而依照9to5Mac網站表示，Scott Croyle目前負責打造下一款Beats耳機產品，同時也意味蘋果並未計畫捨棄過去以近30億美元收購的Beats耳機產品業務。

由於去年推出以全罩耳機形式打造的AirPods Max，加上一直主打AirPods系列耳機產品銷售，雖然仍維持銷售新款Beats Studio3、Powerbeats等耳機產品，不少市場看法認為蘋果終究會捨棄Beats耳機業務。

不過，從Scott Croyle加入蘋果，並且負責Beats產品設計業務，顯示蘋果接下來依然會維持Beats產品更新。

在2008年至2014年間於HTC任職期間，Scott Croyle曾負責HTC經典一體成形金屬機身手機HTC One M7及HTC One M8，之後則加入新創公司Nextbit，並且打造首款手機產品「Robin」。

▲2015年以Nextbit產品長身分訪台的Scott Croyle (左)，以及當時擔任Nextbit共同創辦人暨執行長的Tom Moss
▲2015年以Nextbit產品長身分訪台的Scott Croyle (左)，以及當時擔任Nextbit共同創辦人暨執行長的Tom Moss

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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