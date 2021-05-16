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全線上形式舉辦的E3 2021官網、App正式上線，預計6月12日正式開展

聯合新聞網 / 楊又肇

E3 2021主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)稍早公布此次以全線上形式呈現的展會活動網站，同時也推出官方活動App，讓使用者能直接透過連網裝置、手機參與此次展會活動。

依照先前說明，調整為全線上形式舉辦的E3 2021，時間將調整為6月12日至15日，並且全面開放免費參與。而在此次說明，更確認將從美國西岸時間6月7日開始先提供媒體以線上形式進行採訪，而預期各個遊戲業者的發表活動也會在此期間陸續展開。

透過線上參與方式，使用者將能透過虛擬攤位方式瀏覽各個遊戲業者展示內容，甚至可以進行線上互動討論，而使用者也能自訂個人資料，並且參與線上投票等活動。

除了透過官方網站、App進行宣傳，美國娛樂軟體協會也會透過Twitch、YouTube、Twitter及Facebook等線上社群平台宣傳E3 2021展出內容。

目前確認將參與E3 2021展出的遊戲業者，包含任天堂、微軟Xbox、CAPCOM、Ubisoft、Take-Two Interactive、華納兄弟遊戲 (Warner Bros. Games)、 Koch Media，另外也包括XSEED Games、Marvelous USA、Gearbox Entertainment、Freedom Games、Devious Eye Entertainment、Turtle Beach，甚至包含Verizon與Binge.com在內遊戲開發、周邊與服務業者，而Konami則表示將把更多時間保留遊戲內容開發，因此將取消參與此次線上展出活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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