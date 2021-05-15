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真的不環保？還是在下另一盤棋？深入剖析特斯拉為什麼取消比特幣買車

聯合新聞網 / INSIDE
特斯拉不讓大家用比特幣買車？其實可能跟最大碳權買主飛了有關。路透
特斯拉不讓大家用比特幣買車？其實可能跟最大碳權買主飛了有關。路透

特斯拉為什麼現在才要打著「不環保」的理由，不讓大家用比特幣買車？其實可能跟最大碳權買主飛了有關。

「鋼鐵人」特斯拉執行長伊隆‧馬斯克（Elon Musk） 又有新動作了！這次他在個人推特上宣布，特斯拉將停止接受比特幣付款買車，消息一出，硬是讓虛擬貨幣整體市值下跌不少。

特斯拉先前才在 2 月份花了 15 億美元以企業名義購入比特幣，接著在 3 月中又宣布正式開放比特幣買車，但為什麼身為虛擬貨幣愛好者的馬斯克，要在短短 49 天內就宣布停止支援比特幣呢？ 今天就要好好的來帶大家解讀， 特斯拉跟馬斯克葫蘆裡到底在賣什麼藥。

首先要從特斯拉為什麼會買比特幣開始說起。特斯拉在 2 月提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔案中說明，他們購買比特幣是為了「進一步分散現金以最大化現金回報率」，當時還附帶表示將開始接受比特幣購買車款，成為全球第一個接受比特幣主流車廠。

這理由其實不稀奇，在美國聯準會目前還不斷維持量化寬鬆政策之下，雖然比特幣價格起伏相當大，但比特幣有 2,100 萬顆的總量設計，被許多人視為一種熱門的「抗通膨資產」，這也是我們看到除了特斯拉以外，MicroStrategy、Nexon、Square 等軟體購入比特幣作為企業資產的原因。特斯拉甚至也因此在今年 Q1 就拋出了 10% 所持比特幣，為公司帶來了 1.01 億美元的淨利。

過不久到了 3 月，特斯拉就如同宣告正式開放比特幣買車，當時還宣布會使用內部和開源軟體營運比特幣節點，一旦消費者要用比特幣買車，特斯拉就會自動生成付款錢包位置讓消費者匯入。

今天馬斯克則發推表示，比特幣不管是挖礦還是交易過程都有助化石燃料消耗造成過多碳排，因此取消了比特幣購車。這裡就是讓最多人困惑的地方：既然特斯拉是以財務理由購入比特幣、支援比特幣， 那為什麼現在還要打著「不環保」的理由，不讓大家用比特幣買車呢？這不是有點矛盾嗎？

但馬斯克說了一句：如果比特幣網路能比現在更環保的話，特斯拉就會考慮恢復支援比特幣。而且在這之前，特斯拉也不會出售手上擁有的比特幣。雖然老闆發文不一定就保證實現（畢竟馬斯克也是跳票之王），但他的言下之意，就是表示特斯拉要保持從 2003 年一直以來維持的環保形象，甚至連「交易手上這些比特幣」這點碳排量都不願意造成，有點像突然認錯，「對，我買比特幣不環保，但我現在改可以了吧？」

比特幣到底環保嗎？

只是，比特幣真的不環保嗎？讓我們翻開比特幣的耗能資料，根據英國劍橋大學的比特幣電力消耗指數即時資料，比特幣網路整體年度耗能現在已達 149.63 TWh，約佔全球總電力消耗量的 0.69%，已經跟波蘭、埃及、馬來西亞、瑞典等國的整體用電量差不多。

Photo Credit：截自 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
Photo Credit：截自 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

Photo Credit：截自 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
Photo Credit：截自 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

另一個數據科學家 Alex de Vries 的網站「Digiconomist」統計數據則是略低，年度耗能約為 115.26 TWh，約等同於荷蘭，但年度碳排量則到達 5,475 萬噸二氧化碳，約跟新加坡相當。而經過劍橋大學的研究調查發現，比特幣網路總耗能只有約 39％ 實際來自再生能源；而關於中國礦工多位於四川省用水力發電的消息，事後該文章作者也承認犯了「方法上的錯誤」，並不準確。

甚至根據《Nature Communications》上一項新研究指出，中國比特幣礦工 2024 年能源消耗量將達到最高峰，屆時光中國年度耗能量就達 297 TWh，相當於每年產生 1.305 億噸碳排放量。馬斯克說比特幣不夠環保的說法，確實有其道理；但也因此不少人推測馬斯克是在中國踢到鐵板被官方軟性封殺，在停止擴建上海廠、放棄中製車出口計畫的同時，反過來透過封鎖比特幣，讓世界佔比最多的中國礦工佔不到便宜。

特斯拉會採用其他虛擬貨幣嗎？

不過不支援比特幣，不代表馬斯克跟特斯拉就不愛虛擬貨幣了。馬斯克認為虛擬貨幣在許多層面上還是非常有潛力，未來也會繼續探索運用虛擬貨幣的可能性，但前提是不能對環境造成太多傷害。但重點來了，馬斯克說「正在考慮支援耗能只有比特幣 1% 的虛擬貨幣」，那誰可能會是特斯拉的新寵兒呢？

這裡就不得不再提一下馬斯克的最愛狗狗幣了，不只馬斯克發動投票後有 78% 的網友願意支持狗狗幣購車，翻開 TRG Data Centers 上幾個熱門幣種的資料來看，狗狗幣的耗能也只有 0.12 KWh，遠比比特幣 1% 的 7.07 Khw 還小得多（但 Cardano跟瑞波也符合條件）。

Photo Credit：TRG Data Centers
Photo Credit：TRG Data Centers

此外最近因打著「綠色比特幣」稱號，逐漸受到重視的奇亞幣其創辦人 Bram Cohen 也趁此機跳出來跟馬斯克說「如果真在意環境衝擊，那就應該賣比特幣增加市場供給量，讓價格、挖礦獎勵、耗能下降」，順便也幫奇亞幣打了一波廣告。

可能正在下另一盤綠能的棋

這次特斯拉取消比特幣交易，裡面最有可靠性的説法其實來自路透社報導，兩位內部消息人士指稱特斯拉正為進入美國再生能源憑證市場佈局；為了加強環保形象，特斯拉才決定停止支援比特幣。

大家都知道，特斯拉真正大咖的營收不是比特幣那塊小蛋糕、也不是賣車收超充費，而是靠其他車廠買碳排額度獲利。今年特斯拉 Q1 財報顯示特斯拉淨利為 4.38 億美元，但碳排獲利有 5.18 億美元，沒碳排收入的話，特斯拉甚至還處於歸損。

只是屋漏偏逢連夜雨，特斯拉碳排最大買主 Stellantis 前幾天宣布今年靠自己減碳就能達標，再也不需要特斯拉了；這很可能讓特斯拉開始積極另尋一個類似於碳權，能從環保紅利中獲利的新戰場，而美國再生能源憑證市場過去由乙醇廠商主導，現在特斯拉加入，很可能再以自家擅長的太陽能與充電樁基礎設施，或甚至傳聞的沼氣技術切入並從中獲利。

但不管最後特斯拉到底有沒有推動比特幣綠化、用了其他幣、還是走向美國再生能源信貸市場，這整件事都反應了一個複雜的現實：那就是氣候議題貨真價實地成了未來十年國際政經角力的主戰場，特別是在全球已經有上百個國家明確宣布 2050 實踐碳中和的現在，幣圈、鏈圈，網路業還是製造業都無可避免。

簡單一問，幣圈的交易所有哪個能好好檢視自己的 ESG？

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 特斯拉 馬斯克 虛擬貨幣 再生能源 綠能

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