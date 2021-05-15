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美國最大燃油管道系統遭勒索攻擊…業者以加密貨幣支付「贖金」

聯合新聞網 / 楊又肇

日前證實遭勒索軟體攻擊的美國最大燃油管道系統業者Colonial Pipeline，稍早聲明已經在美國東岸時間5月12日下午5點左右恢復主要管線重啟使用，但距離完全恢復仍須數天工作時間，屆時部分區域管線供油狀態可能會出現斷續情況，並且強調會在安全情況下恢復油料輸送供應。

而依照彭博新聞引述消息指稱，Colonial Pipeline是透過支付近500萬美元「贖金」才讓管線恢復正常運作。同時，相關消息更透露Colonial Pipeline是以加密貨幣形式支付「贖金」，並且順利取得解鎖工具。

不過，Colonial Pipeline並未對此說法做任何回應。

至於依照先前美國聯邦調查局指出，證實發動此次攻擊的勒索軟體集團就是DarkSide，同時據點位於俄羅斯或東歐國家地區。不過，俄羅斯總統新聞秘書暨發言人Dmitry Peskov隨後發出聲明，強調此次攻擊與俄羅斯沒有關連，而美國總統拜登隨後也表示認為此次攻擊應該與俄羅斯政府無關。

由於Colonial Pipeline每天協助輸送高達1億加崙的汽油、柴油、航空用油，以及一般家庭使用燃油，並且在美國東岸燃油輸送供應量佔達45%，更是美國7個機場使用燃油主要供應管道，因此一旦發生意外將會造成不少損失，使得此次遭攻擊被視為將引發嚴重安全問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 機場 加密貨幣 勒索病毒

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