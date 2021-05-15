衛星連網服務Starlink攜手Google Cloud 擴展連網存取效率
Google稍早宣布將與SpaceX旗下衛星連網服務Starlink合作，預計在Google Cloud資料中心鄰近位置直接設置衛星接收基地站，讓藉由Starlink服務連接的網路存取需求，可以更快接上Google服務，或是透過Google佈署網路存取全球各地區線上資源。
如此一來，Starlink衛星連網服務不僅能直接透過本身基地站點串起網路連接需求，更可透過Google連網資源更有效率地傳遞大型數據內容，或是以更快網路傳遞路徑提高線上服務反應速率。
現階段合作僅先以美國境內的Google資料中心為主，但預期未來也會持續擴展到Google分布於全球各地區的資料中心，以及串連各地區的網路資源。而此次合作，預計會在今年下半年開始提供服務。
而如同先前提到，透過與Google合作將可提高藉由Starlink服務傳輸的數據量，意味將可讓Starlink服務對應資料傳輸量需求更大的企業使用，而非僅只是解決連網資源難以佈建的問題。
至於未來是否會比照與Google合作，連帶也與亞馬遜旗下AWS，或是微軟的Azure擴展Starlink服務整合，目前暫時尚未透露。
目前Starlink衛星網路服務將以每月99美元價格訂閱使用，另外則需要花費499美元購買一組衛星訊號接受設備。而使連接速度部分，最低下載速度為44Mbps，最高則可達200Mbps以上，若以SpaceX向FCC遞交文件顯示，Starlink衛星網路服務連接速度平均為80Mbps。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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