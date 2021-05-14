快訊

父親去萬華買竹筍後發現確診！北院法官開庭中忽「退庭」

圖解／單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖

疫情升溫！台灣社交距離APP下載躍升逾400萬人次

中央社 / 14日電
指揮中心推出「台灣社交距離APP」。圖／取自APP Store
指揮中心推出「台灣社交距離APP」。圖／取自APP Store

本土疫情升溫，「台灣社交距離APP竄紅，下載超過400萬人次。5月15至31日下載APP並開啟通知，參加疾管署臉書活動就可抽500元禮券，若為確診者且願意上傳接觸資料，可另獲5000元禮券。

由衛生福利部疾病管制署、行政院資安處與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作開發的「台灣社交距離」APP，可偵測使用者間接觸的距離與時間，記錄過去14天內的接觸史。

隨疫情升溫，台灣社交距離APP下載量竄升。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，上週該APP已有超過80萬人次下載，近日下載量已突破400萬人次，顯示民眾風險意識提升。

指揮中心醫療組副組長羅一鈞說明，此APP功能主要利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，但不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到雲端。

當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，APP將主動通知過去14天曾接觸過的對象，如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者，並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。

為推廣台灣社交距離APP，疾管署官方臉書粉絲專頁「1922防疫達人」推出抽獎活動，羅一鈞說，自5月15至31日下載APP並開啟通知，截圖留言即可抽價值新台幣500元的全聯禮券，共200名。

羅一鈞表示，如果成為確診者，下載APP並提供接觸資料協助疫調，不須抽獎就直接可獲得5000元全聯禮券。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若台灣社交距離APP使用愈廣泛，疫調通知就能愈迅速，可以及早知道接觸狀況，比如雖然曾去過相關確診者足跡之處，但APP沒有顯示，就表示沒有近距離接觸，對自己多一層保障。

社交距離 APP 新冠肺炎

延伸閱讀

7感染源不明 陳時中：高度懷疑與萬華茶藝館相關

拜託媒體別拍！萬華設地區篩檢站 陳時中：恐引發很多家庭的問題

諾富特群聚事件22人染英變異株 分屬3感染源

華航罰百萬 諾富特還要加罰

相關新聞

就怕「人與人的連結」！「臺灣社交距離」APP 下載量衝雙平台No.1

12日國內新增16起新冠肺炎本土病例，疫情升溫，衛福部長陳時中日前表示「近日可能會升級第三級（疫情警戒）」，再次喚醒民眾防疫危機意識。而衛福部推出的「臺灣社交距離」APP馬上變成雙平台熱門下載排行No.1。

女醫曝「社交距離APP」三優點 大讚：絕對比普篩有效

本土疫情升溫，衛福部推出的「社交距離APP」下載人次也暴增，更登上iOS APP Store免費APP的冠軍。而前立委、醫生林靜儀今（13）日也在臉書發文，點出這款APP的三大優點，並直呼「絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

義大利要求TikTok加強措施 48小時內刪除13歲以下用戶

義大利一名10歲女孩在1月於抖音海外版TikTok進行「昏迷挑戰」意外身亡事件，當地數據私隱監管機構5月12日要求TikTok加強措施阻止年輕人使用，包括刪除13歲以下用戶。

疫情升溫！台灣社交距離APP下載躍升逾400萬人次

本土疫情升溫，「台灣社交距離」APP竄紅，下載超過400萬人次。5月15至31日下載APP並開啟通知，參加疾管署臉書活動...

推動美國境內製作晶片能力 微軟、蘋果、Intel、AMD與台積電等合組半導體聯盟

呼應美國總統拜登日前提出以2.25兆美元推動基礎建設計畫，其中包含提撥500億美元補貼美國境內半導體產業的美國製造晶片法案 (CHIPS for America Act)，目前包含微軟、蘋果、Intel、AMD、三星、恩智浦、英飛凌，乃至於台積電在內多達64家半導體相關業者合組名為「SIAC」的半導體聯盟，計畫藉此推動美國境內製作晶片能力。

小米與美國國防部達成和解 將從禁止投資清單移除

先前由美國法院裁定暫時凍結美國國防部對小米發出禁止投資命令後，目前美國國防部確定與小米達成和解，並且將小米移出禁止投資清單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。