疫情升溫！台灣社交距離APP下載躍升逾400萬人次

本土疫情升溫，「台灣社交距離」APP竄紅，下載超過400萬人次。5月15至31日下載APP並開啟通知，參加疾管署臉書活動就可抽500元禮券，若為確診者且願意上傳接觸資料，可另獲5000元禮券。

由衛生福利部疾病管制署、行政院資安處與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作開發的「台灣社交距離」APP，可偵測使用者間接觸的距離與時間，記錄過去14天內的接觸史。

隨疫情升溫，台灣社交距離APP下載量竄升。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，上週該APP已有超過80萬人次下載，近日下載量已突破400萬人次，顯示民眾風險意識提升。

指揮中心醫療組副組長羅一鈞說明，此APP功能主要利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，但不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到雲端。

當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，APP將主動通知過去14天曾接觸過的對象，如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者，並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。

為推廣台灣社交距離APP，疾管署官方臉書粉絲專頁「1922防疫達人」推出抽獎活動，羅一鈞說，自5月15至31日下載APP並開啟通知，截圖留言即可抽價值新台幣500元的全聯禮券，共200名。

羅一鈞表示，如果成為確診者，下載APP並提供接觸資料協助疫調，不須抽獎就直接可獲得5000元全聯禮券。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若台灣社交距離APP使用愈廣泛，疫調通知就能愈迅速，可以及早知道接觸狀況，比如雖然曾去過相關確診者足跡之處，但APP沒有顯示，就表示沒有近距離接觸，對自己多一層保障。

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