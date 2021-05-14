義大利要求TikTok加強措施 48小時內刪除13歲以下用戶

義大利一名10歲女孩在1月於抖音海外版TikTok進行「昏迷挑戰」意外身亡事件，當地數據私隱監管機構5月12日要求TikTok加強措施阻止年輕人使用，包括刪除13歲以下用戶。

TikTok在2月同意封殺所有義大利的13歲以下用戶，並實施多項補救措施。義大利數據私隱監管機構12日指出，有關措施的效果明顯但仍然不足，因此提出多項要求，例如在48小時內刪除所有13歲以下用戶的帳號、年輕用戶更難使用該平台，以及加強宣傳，解釋TikTok並不是為13歲以下兒童而設。

另外當局亦要求TikTok提供方案，包括利用人工智能，減低13歲以下年輕人接觸和使用該平台的機會。而監管機構又提到，TikTok自2月起已經要求義大利超過1250萬名用戶提供年齡證明。

TikTok歐洲辦公室的兒童安全負責人在聲明表示，公司在年初與義大利監管部門商討後，已經採取額外措施，確保13歲或以上用戶使用。

TikTok今次收緊限制，源於西西里島（Sicily）巴勒莫（Palermo）一名10歲女童1月20日於住所窒息身亡。她的父母表示，女童於TikTok進行「昏迷挑戰」，用皮帶勒住頸部，並閉氣，期間用手機拍攝片段，惟之後發生意外喪生。

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文章授權轉載自《香港01》

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